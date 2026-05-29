Федор Бондарчук и Виктория Исакова оказались на одной сцене и вновь подогрели слухи о своих отношениях.
49-летняя Исакова выступила ведущей V Национальной премии интернет-контента. На мероприятие она пришла в эффектном длинном платье с глубоким вырезом. В какой-то момент к ней на сцену вышел 59-летний Бондарчук, чтобы вручить приз в одной из номинаций.
Пользователи сети сразу заметили особую «химию» между актрисой и режиссером. Поклонники заметили, что Виктория слушала речь Федора особенно внимательно.
Разговоры о возможном романе Бондарчука и Исаковой начались в конце марта. При этом оба недавно пережили серьезные драмы в личной жизни. Бондарчук расстался с Паулиной Андреевой после девяти лет отношений. Исакова потеряла мужа — известного режиссера Юрия Мороза.
Ни Бондарчук, ни Исакова никак не комментируют слухи о своих отношениях. У актрисы есть дочь от Мороза. У режиссера — еще двое взрослых детей от брака со Светланой Бондарчук.
