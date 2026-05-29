«Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов за апрель 2026 года

«Медиалогия» 29 мая представила топ-30 российского рейтинга сериалов за апрель 2026 года. Лидером стал сериал «Молодежка» (2057 баллов). Впервые с января рейтинг возглавил российский проект.
В пятерку также вошли сериалы «Пацаны» (The Boys, 2013 баллов), «Магическая битва» (1839 баллов), «Папины дочки» (1788 баллов) и «Универ» (1682 балла).
Всего по типу контента в рейтинг вошли 29 сериалов (93,9% индекса) и одно аниме (6,1%). В апреле франшизы и продолжения, стартовавшие до 2025 года, составили 73,3%, тогда как на премьеры 2025−2026 годов пришлось 26,7%. Среди премьер 2026 года в топ-30 попали «Отпечатки», «Грачи», «Теплый ветер с севера», «Берега любви» и «Ночной».
В «Медиалогии» подчеркнули, что главным трендом апреля стали ностальгические перезапуски и возвращение архивных франшиз — именно они показали наибольший рост относительно марта. Также произошло возвращение крупных зарубежных проектов. Так, в рейтинг вошли «Пацаны» и «Эйфория», отсутствовавшие в топе I квартала.
«Доля российского контента выросла с 62,7% до 66,7%. Основные передвижения внутри рейтинга происходили именно в российском сегменте: старые франшизы вытеснили мартовские премьеры. Доля иностранного контента упала на несколько процентов (с 37,3% до 33,3%). Анимационный сегмент также сократил присутствие в рейтинге: из двух аниме, представленных в мартовском топ-30, в апрельском рейтинге сохранила позиции только “Магическая битва”, тогда как “Адский рай” в него не вошел», — подчеркнули в компании.
Продюсер Максим Королев 24 марта рассказал, что рейтинг позволит производителям контента легче понимать запрос зрителя. Он также отметил успех сериала «След», который вошел в топ-100 самых популярных сериалов 2025 года и расположился на третьем месте.
Руководитель по развитию продукта компании Владислав Стратонников тогда же заявил, что компания «Медиалогия» ведет работу на стыке информационных технологий и коммуникаций, ежедневно и круглосуточно отслеживая более 100 тыс. изданий СМИ и более 3 млрд аккаунтов в социальных сетях.