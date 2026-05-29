Раскрыты шокирующие подробности романа Мэрилин Монро с Элвисом Пресли

У Мэрилин Монро был странный, но бурный роман с Элвисом Пресли, пишет RadarOnline со ссылкой на голливудского экс-агента по поиску талантов. Сообщается, якобы для актрисы и поп-короля устроили свидание в качестве пиара, однако оно переросло в интрижку на одну ночь — в то время, к слову, Мэрилин была замужем за драматургом Артуром Миллером.
Как уточняется, впервые Элвис увидел Мэрилин на съемках — оба, встретившись взглядами, несколько смутились. Монро пыталась избегать легенду музыки, хотя уже в тот момент дела в браке не ладились. В какой-то момент она сдалась.
По словам источника, Элвис позвонил актрисе и предложил ей встретиться без посторонних — она согласилась. Увидев друг друга, они без лишних слов начали страстно целоваться.
В своих мемуарах приятель Байрон Рафаэль описывал эту встречу так: «Я был в шоке и не знал, что делать. Через две минуты они ушли в спальню, и я не знал, уходить мне или остаться и подождать их, поэтому я просто задремал. Через несколько дней, когда я упомянул о Мэрилин при Элвисе, он сказал: “Она хорошая девушка, но немного высоковата для меня”. Я знал, что это может разрушить их карьеру. Они были двумя из самых известных людей в мире, а Мэрилин в то время еще была замужем, поэтому я ничего не сказал».