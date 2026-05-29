Раскрыты шокирующие подробности романа Мэрилин Монро с Элвисом Пресли

В своих мемуарах приятель Байрон Рафаэль описывал эту встречу так: «Я был в шоке и не знал, что делать. Через две минуты они ушли в спальню, и я не знал, уходить мне или остаться и подождать их, поэтому я просто задремал. Через несколько дней, когда я упомянул о Мэрилин при Элвисе, он сказал: “Она хорошая девушка, но немного высоковата для меня”. Я знал, что это может разрушить их карьеру. Они были двумя из самых известных людей в мире, а Мэрилин в то время еще была замужем, поэтому я ничего не сказал».