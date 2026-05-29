Кинокомпания Сергея Жигунова ушла в многомиллионный минус

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова возникли серьезные финансовые проблемы в кинобизнесе. Как сообщает «Звездач», кинокомпания актера и продюсера ООО «Студия 7» завершила 2025 год с убытком в 90 миллионов рублей.
Судя по финансовой отчетности, ситуация для бизнеса артиста заметно ухудшилась. Еще в 2024 году убытки компании были значительно скромнее — тогда они составили около 738 тысяч рублей.
При этом ранее фирма актера уже сталкивалась с трудностями. В 2023 году «Студия 7» проходила процедуру банкротства, однако позже компании удалось стабилизировать положение. Теперь же финансовые показатели вновь оказались в минусе.
