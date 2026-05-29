Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» получил Премию Института развития интернета

Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» от Национальной Медиа Группы (НМГ) 28 мая получил Премию Института развития интернета (ИРИ).
Проект НМГ был признан лучшим в номинации «Анимационный контент». Он стал уже вторым по счету полнометражным анимационным фильмом, повествующим о героях популярного мультсериала.
«Национальная Медиа Группа была действительно первым, кто стал прокладывать дорогу социально значимому контенту, тем, кто поднял темы социально значимого контента в креативе, в искусстве. И на самом деле мы очень рады, что вся индустрия пошла за нами. И, во-вторых, то, что, конечно, очень важно, то, что мы задали вот этот тренд, эту моду в хорошем смысле, делать помогающие проекты вместе с сериалами, кино», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
В шорт-лист национальной премии в общей сложности вошли 75 проектов. Премия ИРИ поддерживает талантливых авторов, работающих в сфере цифрового контента.