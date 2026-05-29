Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Машков назвал искусство основным инструментом создания человеческой личности

Театр, как один из самых эмоциональных видов искусства, с самого раннего возраста развивает эмпатию, учит переживать, понимать ценности человеческих отношений, отметил народный артист РФ
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Искусство является главным инструментом создания человеческой личности. Таким мнением после заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики поделился председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.

«Искусство — это основной инструмент создания человеческой личности. И без культуры, без приобщения к литературе, искусству, кино, театру с юных лет мы не сможем эту личность развивать. А театр в данный момент остается и будет оставаться самым живым местом, где люди могут разобраться в своих чувствах по отношению к другому человеку, к какой-то деятельности, проблеме и вообще к жизни», — заявил он.

На заседании народный артист заметил, что театр, как один из самых эмоциональных видов искусства, с самого раннего возраста развивает эмпатию, учит переживать, понимать ценности человеческих отношений. «Он может очень точно сформулировать и передать образ семьи. Театр обеспечивает социализацию детей, молодежи, совместный семейный досуг, что особенно важно в век гаджетов. Именно поэтому живого артиста театра, я убежден, заменить никакой ИИ не сможет», — сказал Машков.