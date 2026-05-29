Внук легендарной актрисы Галины Польских, 34-летний Филипп Шеббо, стал участником соревнований по сноуборду на Паралимпийских играх в Милане. Мужчина остался без медали, но сборная России заняла третье место в общем зачете.
Филипп родился в семье младшей дочери Галины Польских. До пяти лет его воспитывала бабушка. 15 лет назад он попал в аварию на мотоцикле и лишился ноги. После трагедии Шеббо занялся производством протезов.
В интервью Филипп рассказал, что Галина Польских не поддерживает его увлечение спортом.
«Она отказалась смотреть мои соревнования. Она очень любит меня, мы близки. Очень сложно такое смотреть, тем более когда мы не первые стартуем. Это такой травмоопасный спорт. Бабушка говорила, чтобы я закончил с этим видом спорта. Бабушка больше склоняется к моей второй деятельности — к предпринимательству. С одной стороны, я ее понимаю. Я занимаюсь производством и разработкой протезов», — поделился Шеббо.
Также спортсмен вспомнил первые эмоции после ампутации — он проснулся и не понимал, что произошло.
«Я не мог двигаться, боли не было. Мне показалось, что моя левая сторона менее объемная, чем правая. Когда я пытался это выяснить, я просто вырубился. Потом проснулся, вокруг меня собрались медсестры, они стали меня успокаивать. Я осознал, что случилось что-то серьезное. Поначалу все казалось страшным сном», — сказал Филипп.
Самым тяжелым для мужчины стало начало пути. Поначалу он не знал, как быть дальше.
«Я не был знаком с этим миром. По чистой случайности примерно за месяц до этого я видел парня с протезом. Я нашел этого парня, который катался на байке без ноги. У меня стала формироваться картина, мол, не все кончено», — признался мужчина.
