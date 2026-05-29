Ирина Пегова накануне посетила церемонию вручения V Национальной премии интернет-контента (ИРИ). Мероприятие состоялось в Москве во Дворце Ирины Винер.
Для светского выхода 47-летняя актриса выбрала элегантный наряд. Она надела черное обтягивающее платье в пол с длинными рукавами, разрезом до бедра и полупрозрачной V-образной вставкой со стразами в зоне декольте.
Знаменитость распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж. Свой образ она дополнила серебристыми туфлями-лодочками на шпильках, серьгами и кольцами.
На мероприятии артистка появилась со своим возлюбленным Сергеем Мариным. 38-летний актер надел черный классический костюм и черную футболку.
О романе Ирины Пеговой и Сергея Марина стало известно в 2025 году. Тогда их все чаще начали замечать вместе на светских мероприятиях. В июне того же года актеры появились на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов.
Артисты вместе снимались в сериале «Царская прививка», в котором актриса сыграла Екатерину II, а актер — Григория Орлова, фаворита императрицы. Пегова уже была замужем. Ее первым супругом был актер Дмитрий Орлов. От него у нее есть 20-летняя дочь Татьяна.
Ранее Ирина Пегова показала, как проводит время с возлюбленным на отдыхе. Пара отдыхала на Андаманском море.