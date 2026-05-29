Генри Кавилл удивил поклонниц своим внешним видом. В сети появились новые снимки со звездой «Супермена». 43-летнего актера засняли на улице во время прогулки. Также совместными кадрами с ним поделились поклонники.
Многие заметили, что Кавилл сильно изменился. Они подчеркнули, что у него появился лишний вес и седые волосы. Некоторые и вовсе назвали его «скуфом».
«Смотрите, как теперь выглядит Генри Кавилл. Правда, у мужчин есть срок годности, да?», «Посмотрите на Генри Кавилла после свадьбы. Брак реально изнашивает человека», «Даже божество не избежало. Наслаждайтесь молодостью, сколько можете», «Что случилось с Генри Кавиллом?» — пишут в соцсетях.
Генри Кавилл в начале 2025 года впервые стал отцом. Спустя полгода он сообщил, что у него родилась дочка от Натали Вискузо. Звезда сериала «Ведьмак» отметил, что появление наследницы стало самым важным и счастливым моментом в его жизни.
Напомним, Генри Кавилл и Натали Вискузо начали встречаться в 2021 году. Тогда актер опубликовал в личном блоге совместное фото с возлюбленной, написав: «Очень счастлив в любви и жизни».
Ранее Генри Кавилл показал себя в образе бессмертного Горца. В январе актер опубликовал первые кадры из ремейка культового «Горца», где он играет Коннора Маклауда.