Не только Шурик: 5 фильмов с Александром Демьяненко, которые стоит посмотреть

Современный зритель помнит Александра Демьяненко преимущественно по комедиям Леонида Гайдая. Но в карьере артиста были и другие — совсем не комические и по-настоящему глубокие роли
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Александр Демьяненко
Знаменитый советский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Демьяненко известен в первую очередь по ролям студента Шурика и инженера Александра Тимофеева в искрометных комедиях Леонида Гайдая. Однако этими образами его творчество не исчерпывается. Более того, картины, принесшие актеру всенародную популярность, скорее стали исключением в его творческой биографии.

Демьяненко начинал карьеру как драматический актер и продолжал придерживаться этого амплуа после съемок в «Операции "Ы"» и других гайдаевских комедиях. В день рождения любимого актера вспомним фильмы, в которых ему достались сложные, серьезные, лишенные малейшего намека на комичность роли.

«Мир входящему»

Кадр из фильма «Мир входящему»
Кадр из фильма «Мир входящему»Источник: Legion-Media.ru

С первых шагов в кино Александр Демьяненко показал себя талантливым актером, способным играть глубокие роли. Настоящим трамплином для его карьеры стала военная драма 1961 года «Мир входящему», снятая Александром Аловым и Владимиром Наумовым. Фильм получил приз Венецианского кинофестиваля, а в СССР его посмотрели свыше 11 миллионов зрителей.

Демьяненко сыграл молодого лейтенанта Александра Ивлева, прибывшего на фронт в самом конце войны. Не желая подвергать опасности еще не обстрелянного юношу, командир дает ему приказ доставить в госпиталь беременную немку. Задача кажется совсем не героической, однако во время ее выполнения герой Демьяненко сталкивается с предательством и ненавистью, благородством и равнодушием, заглядывает в глаза смерти и становится свидетелем рождения новой жизни. Все это превращает вчерашнего желторотого юнца в настоящего мужчину, и эту перемену блестяще отобразил на экране талантливый молодой актер.

«Порожний рейс»

Кадр из фильма «Порожний рейс»Источник: Алексей Молчановский

Фильм «Порожний рейс», вышедший годом позже, укрепил славу Александра Демьяненко как талантливого драматического актера. В картине Владимира Венгерова он работал вместе с уже опытными советскими актерами Анатолием Папановым и Георгием Юматовым, ничуть не теряясь на их фоне. Фильм получил серебряную медаль Московского кинофестиваля и по итогам года вошел в двадцатку самых кассовых лент.

В этот раз Демьяненко досталась роль молодого журналиста Павла Сироткина, отправленного на лесозаготовки писать очерк о водителе-передовике Николае Хромове (Юматов). Однако на месте Сироткин видит не ударный труд, а виртуозные манипуляции с показателями, покрываемые директором леспромхоза Акимом Севастьяновичем (Папанов). Герой Демьяненко решает обнародовать свои выводы, однако такое разоблачение вовсе не входит в планы героев его материала.

«Первый троллейбус»

Кадр из фильма «Первый троллейбус»

Интересным эпизодом в творческой биографии Александра Демьяненко стала производственная драма 1963 года «Первый троллейбус», снятая режиссером Исидором Анненским. В ней актеру досталась роль Сергея, жениха главной героини в исполнении Ирины Губановой.

Светлана Соболева (Губанова) работает водителем троллейбуса, чувствует себя нужной пассажирам и не хочет поступать в институт. В стремлении приносить пользу людям ее поддерживают молодые рабочие, которых она по утрам возит на завод. Но родители Светы хотят, чтобы девушка получила высшее образование, и в этом их поддерживает серьезный и опрятный студент Сергей. Таким образом, Демьяненко играет практически отрицательного героя, стоящего на пути Светланы к честному рабочему счастью.

Также фильм примечателен тем, что в нем свои ранние роли сыграли молодые актеры, впоследствии ставшие настоящими звездами советского кино. Помимо Демьяненко и Губановой, на экране появляются Олег Даль, Нина Дорошина, Михаил Кононов и другие.

«Мой добрый папа»

Кадр из фильма «Мой добрый папа»

Щемящая сердце драма «Мой добрый папа» по одноименной повести Виктора Голявкина вышла на экраны в 1970 году, когда Демьяненко уже успел в полной мере ощутить бремя славы. Однако это не помешало ему с успехом исполнить роль отца семейства, мало похожего на гайдаевского студента Шурика.

Герой Демьяненко — молодой композитор Владимир Иванов, отец двоих детей, принимающий активное участие в их воспитании. Повествование ведется от лица старшего сына Иванова по имени Петя. Мальчик не слишком гордится мирной профессией отца и не любит заниматься музыкой, на чем композитор, разумеется, настаивает. Их мирную жизнь прерывает Великая Отечественная война. С первых дней Владимир Иванов, бывший участник Гражданской войны, уходит на фронт, что вызывает восторг у его сына. И только когда на него приходит похоронка, маленький Петя понимает, насколько недооценивал своего отца.

«Баллада о старом оружии»

Кадр из фильма «Баллада о старом оружии»

Военная драма Геннадия Воронина «Баллада о старом оружии» вышла на экраны на излете Советского Союза, в 1986 году. Фильм, снятый по роману Вацлава Михальского, не снискал особенной популярности в перестроечном СССР. Зато дал возможность Александру Демьяненко вновь продемонстрировать свой талант.

Картина представляет собой классическое роуд-муви, правда, без счастливого финала. Автоколонна с молодыми солдатами движется по горным дорогам в сторону фронта и встречает пожилую кавказскую женщину (Патимат Хизроева), которая несет своим сыновьям старинные родовые кинжалы, по преданию защищающие воинов в бою. За рулем одной из машин сидит пожилой водитель Иванов (Демьяненко), который после первой же встречи с немцами ломается и не находит в себе сил двигаться дальше во главе колонны. Но беседа с Патимат меняет его и дает внутреннюю силу, чтобы в критический момент ценой собственной жизни спасти товарищей.