Картина представляет собой классическое роуд-муви, правда, без счастливого финала. Автоколонна с молодыми солдатами движется по горным дорогам в сторону фронта и встречает пожилую кавказскую женщину (Патимат Хизроева), которая несет своим сыновьям старинные родовые кинжалы, по преданию защищающие воинов в бою. За рулем одной из машин сидит пожилой водитель Иванов (Демьяненко), который после первой же встречи с немцами ломается и не находит в себе сил двигаться дальше во главе колонны. Но беседа с Патимат меняет его и дает внутреннюю силу, чтобы в критический момент ценой собственной жизни спасти товарищей.