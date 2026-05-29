54-летняя Светлана Пермякова похудела на 25 кг и отказалась от алкоголя

Актриса Светлана Пермякова призналась, что бросила пить после похудения
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова, которую зрители знают по сериалу «Интерны», откровенно высказалась о том, как изменилась ее жизнь после похудения. Своими наблюдениями она поделилась в свежем выпуске шоу «Кстати», премьера которого состоится 30 мая в VK Видео.

Звезда призналась: любовь к сладкому у нее никуда не делась, зато пропало желание употреблять спиртное.

«Не хочется даже. Еще я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Я перестала пить», — рассказала артистка.

Пермякова объяснила, что поход к эндокринологу стал вынужденной мерой — в тот момент ее вес перевалил за 100 килограммов. Врачи помогли ей избавиться от 25 кг.

Сейчас актриса сосредоточена на том, чтобы удержать достигнутый результат и приучить организм к правильному питанию.

«Не переживаешь, не доедаешь, не перекусываешь, когда хочется, — это вообще часто. Так много соблазнов, но тут надо четко понимать: перетерплю я эти орешки, перетерплю и все остальное», — подчеркнула она.

Ранее Светлана Пермякова показала результат похудения на 25 кг.