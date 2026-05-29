Оксана Акиньшина стала самой популярной актрисой-блондинкой у россиян, согласно исследованию, проведенному онлайн-кинотеатром Кион. Анализ приурочили ко Всемирному дню блондинок, который отмечается 31 мая.
Специалисты платформы изучили, как часто пользователи открывали карточки актрис со светлыми волосами, и составили рейтинг. Данные собирали с апреля 2025 года по апрель 2026-го. Выяснилось, что за этот период наибольший интерес у аудитории вызвала Оксана Акиньшина.
Страница актрисы набрала 87% переходов от уникальных пользователей. Чаще всего зрители переходили к ее фильмографии сразу после просмотра двух проектов — криминального детектива «Отпечатки» и сериала «Бар “Один звонок”».
Серебро рейтинга досталось Карине Разумовской — доля уникальных посетителей ее карточки составила 86%. На платформе публика активно интересовалась работами актрисы в сериалах «Хрустальный» и «К себе нежно».
Третью строчку заняла Анна Михалкова с показателем 83%. В числе самых популярных проектов с ее участием — «Дорогой родственник» и «Убойный отпуск». Кроме того, 29 мая стартует новый сериал «Адвокаты», где также снялась Михалкова.
В топ-5 самых востребованных блондинок платформы также вошли Ирина Пегова (78%), известная по фильмам «Далекие близкие» и «Шальная императрица», и Вильма Кутавичюте (75%), которую зрители знают по сериалам «Хирург» и «Переговорщик». Замыкает шестерку лидеров Анастасия Калашникова с результатом 73% — она снялась в картине «Праздники».