Лариса Долина ведет переговоры о съемках байопика

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала РИА Новости, что ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни.
«Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет», — сказала она.
Помимо музыкальной карьеры, Долина активно выступает на театральной сцене. В разные годы артистка принимала участие в постановках и мюзиклах, среди которых рок-опера «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж».
В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких постановках.