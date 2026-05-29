В честь 100-летия со дня рождения Мэрилин Монро (звезда родилась 1 июня 1926 года) аналитики выяснили, какие картины с ее участием пользуются наибольшей популярностью у российской аудитории. Исследование провел онлайн-кинотеатр Кион.
Согласно полученным данным, абсолютным лидером по просмотрам стала комедия «Джентльмены предпочитают блондинок». Серебро рейтинга досталось фильму «Как выйти замуж за миллионера», а тройку лидеров замкнул триллер «Ниагара».
Интерес к наследию голливудской звезды оказался неравномерным. Чаще всего за лентами с Монро обращаются женщины. Самую активную возрастную группу составляют зрительницы от 35 до 45 лет, а также от 45 до 54 лет.
География просмотров тоже имеет свои особенности. Наибольшую любовь к творчеству актрисы демонстрируют жители Москвы и Московской области. В топ регионов также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области.