Названы самые популярные фильмы с Мэрилин Монро у россиян

К 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро названы самые популярные фильмы о кинозвезде
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»Источник: Legion-Media.ru

В честь 100-летия со дня рождения Мэрилин Монро (звезда родилась 1 июня 1926 года) аналитики выяснили, какие картины с ее участием пользуются наибольшей популярностью у российской аудитории. Исследование провел онлайн-кинотеатр Кион.

Согласно полученным данным, абсолютным лидером по просмотрам стала комедия «Джентльмены предпочитают блондинок». Серебро рейтинга досталось фильму «Как выйти замуж за миллионера», а тройку лидеров замкнул триллер «Ниагара».

Кадр из фильма «Как выйти замуж за миллионера»

Интерес к наследию голливудской звезды оказался неравномерным. Чаще всего за лентами с Монро обращаются женщины. Самую активную возрастную группу составляют зрительницы от 35 до 45 лет, а также от 45 до 54 лет.

География просмотров тоже имеет свои особенности. Наибольшую любовь к творчеству актрисы демонстрируют жители Москвы и Московской области. В топ регионов также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области.