20 мая суд постановил «частично удовлетворить» ходатайство Брэда Питта о том, чтобы принудить одного из ключевых свидетелей к дальнейшим допросам. Речь идет о бывшем сотруднике компании российского предпринимателя Юрия Шефлера (признан в РФ иностранным агентом, а также включен в перечень экстремистов и террористов) — Тодде Кулибе.
Он должен будет дать показания относительно сделки 2021 года. Именно тогда Анджелина Джоли якобы продала свою долю в поместье «Мираваль» без разрешения Питта. Сумма сделки оценивалась примерно в 27 млн долларов. По версии актера, бывшая супруга нарушила условия договора.
Ранее Кулиба уклонялся от ответов на вопросы о том, какую роль в этой продаже сыграл сам предприниматель.
Разбирательства между Питтом и Джоли начались в 2022 году. Актер подал иск, обвинив бывшую жену в незаконной продаже доли в компании Stoli Group. Джоли опровергла эти обвинения и подала встречный иск.
Ранее суд отклонил запрос Питта, который требовал предоставить ему конфиденциальную переписку бывшей жены.