Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брэд Питт одержал промежуточную победу в суде против Джоли в тяжбе за винодельню

Ходатайство актера частично удовлетворено — ключевой свидетель снова даст показания
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Legion-Media

20 мая суд постановил «частично удовлетворить» ходатайство Брэда Питта о том, чтобы принудить одного из ключевых свидетелей к дальнейшим допросам. Речь идет о бывшем сотруднике компании российского предпринимателя Юрия Шефлера (признан в РФ иностранным агентом, а также включен в перечень экстремистов и террористов) — Тодде Кулибе.

Он должен будет дать показания относительно сделки 2021 года. Именно тогда Анджелина Джоли якобы продала свою долю в поместье «Мираваль» без разрешения Питта. Сумма сделки оценивалась примерно в 27 млн долларов. По версии актера, бывшая супруга нарушила условия договора.

Ранее Кулиба уклонялся от ответов на вопросы о том, какую роль в этой продаже сыграл сам предприниматель.

Разбирательства между Питтом и Джоли начались в 2022 году. Актер подал иск, обвинив бывшую жену в незаконной продаже доли в компании Stoli Group. Джоли опровергла эти обвинения и подала встречный иск.

Ранее суд отклонил запрос Питта, который требовал предоставить ему конфиденциальную переписку бывшей жены.