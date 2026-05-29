Анна Заворотнюк трогательно почтила память матери в годовщину ее смерти

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию актрисы
Анна Заворотнюк, фото: соцсети
Дочь Анастасии Заворотнюк трогательно почтила память матери в годовщину ее смерти. Анна Заворотнюк опубликовала в соцсетях черно-белую фотографию актрисы и призналась, что спустя два года боль утраты не стала меньше.

«2 года без тебя. Время идет, но боль утраты и любовь к тебе не становятся меньше. Я помню тебя каждую минуту, мама», — написала Анна.

Анастасия Заворотнюк, фото: соцсети
Спустя два года после смерти артистки ее могила на Троекуровском кладбище оказалась буквально усыпана цветами. Кадры с места захоронения ранее опубликовал Super. 29 мая близкие Анастасии также выступили с эмоциональным обращением, признавшись, что до сих пор тяжело переживают потерю актрисы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла от рака мозга. Она боролась с тяжелой болезнью с 2019 года. Последние дни она провела в больнице наедине с близкими. Каждый год коллеги и родные делятся воспоминаниями об Анастасии.