Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева выложила в соцсети редкие снимки с мужем и детьми. Актриса рассказала, что пришла на выпускной старшей дочери в детском саду вместе со всей семьей, и поделилась кадрами с праздника.
«Невероятно важный день — выпускной концерт моей старшей дочери Серафимы из детского сада. Вся наша большая семья собралась в зале, все поддерживали дочку, ее младшая сестра Василиса кричала громче всех: “Симааа!!!”. Чем смешила весь зал. Моя Серафима — это пример силы воли, собранности и старания, у меня мурашки бежали от ее выступления, как она отдается процессу, с какой самоотверженностью поет, танцует. Быть мамой девочек — это отдельный вид удовольствия. Взрослей, моя маленькая девочка, а я всегда рядом», — написала артистка.
Первого ребенка Дибцева родила 26 декабря 2019 года от бизнесмена Романа Бочарова. Они познакомились на тренинге у психолога. В тот момент актриса переживала болезненный разрыв с бывшим возлюбленным и не была готова к новым отношениям, поэтому не обратила внимания на предпринимателя.
Спустя несколько лет пара снова встретилась у того же специалиста, обменялась телефонами и начала общаться. Позже Дибцева вышла замуж за Бочарова, но в сентябре 2023 года объявила о расставании с супругом из-за отсутствия любви.
По словам звезды, развод дался ей тяжело. Актриса отмечала, что проделала большую работу ради ребенка, «наступив себе на горло». Дибцева не препятствует встречам бывшего мужа с дочерью, которая нуждается в отце.
Младшую дочь актриса родила 13 февраля 2024 года от своего возлюбленного Евгения Евпака. Звезда подчеркивала в интервью, что ее избранник — непубличный человек, поэтому она редко показывает мужа в соцсетях.
Ранее Ольга Дибцева рассказала, как похудение после родов изменило ее жизнь.