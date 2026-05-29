На питчинге Фонда кино объявили актерский состав предстоящего фильма «Аленький цветочек».
В новой экранизации сказки снимутся Ксения Трейстер, Иван Янковский, Герда Пугачева, Сергей Безруков, Серафима Гощанская, Константин Плотников и Юлия Снигирь.
Анимированных героев озвучат Анна Михалкова, Александр Домогаров, Александр Петров и Филипп Янковский.
Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов описывают фильм как классическую сказку для детей и историю сепарации.
Режиссером киноленты выступает Максим Свешников, известный по сериалаv «Контейнер» и «Плейлист волонтера».
Фонд кино проводит очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
В кинотеатрах «Аленький цветочек» выйдет 1 января 2028 года.