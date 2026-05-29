Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Безруков и Иван Янковский снимутся в сказке «Аленький цветочек»

Стали известны дата выхода и актерский состав новой экранизации
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ксения Трейстер и Иван Янковский
Ксения Трейстер и Иван Янковский

На питчинге Фонда кино объявили актерский состав предстоящего фильма «Аленький цветочек». 

Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов описывают фильм как классическую сказку для детей и историю сепарации.

Режиссером киноленты выступает Максим Свешников, известный по сериалаv «Контейнер» и «Плейлист волонтера».

Фонд кино проводит очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

В кинотеатрах «Аленький цветочек» выйдет 1 января 2028 года.