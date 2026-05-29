«Я обожаю Мишу»: Полицеймако высказался о возвращении Михаила Ефремова на сцену

Актер Полицеймако назвал высшим пилотажем игру Ефремова в спектакле Михалкова
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако

Михаил Полицеймако признался, что не смог сдержать эмоций, увидев Михаила Ефремова на сцене. Этой историей артист поделился в интервью YouTube-каналу Sheinkin40. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Полицеймако, который проработал с Ефремовым 12 лет, откровенно рассказал о своих чувствах: «Я вам честно скажу, я плакал, потому что я обожаю Мишу. Я счастлив, что он в добром здравии, что он на сцене. И как он работает!».

По словам артиста, Ефремов нисколько не утратил своего профессионализма и продолжает «ювелирно» играть.

Михаил Ефремов на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети

«Это высший пилотаж. Я, наверное, сейчас вам не назову артиста его возраста, который так крутит и вертит на сцене», — подчеркнул Полицеймако.

Он также обратил внимание на перемены во внешности коллеги. Для новой роли Ефремов обрил голову и, как заметил Полицеймако, стал выглядеть более округлым — «не потолстел, а подобрел».

Сам спектакль Полицеймако охарактеризовал как крепкую работу. Он признался, что изначально не ждал от постановки многого, однако результат его приятно поразил.

«Я, честно, от этого проекта ничего не ожидал. Мне главное было увидеть Мишу на сцене. А я увидел очень добротный спектакль», — подвел итог артист.