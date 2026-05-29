Дженнифер Лопес недавно посетила шоу Jimmy Kimmel Live. Актриса рассказала о своих детях от бывшего мужа, певца и актера Марка Энтони. 18-летние двойняшки Максимилиан и Эмма в этом году заканчивают школу и готовятся поступать в колледж.
Как рассказала сама артистка, у подростков разные интересы, поэтому в старших классах они не учились в одной школе. Теперь же они намерены продолжить обучение в разных колледжах. Джимми Киммел поинтересовался, боится ли звезда синдрома опустевшего гнезда.
«Не говори об этом, а то я расплачусь», — призналась Лопес.
По словам артистки, она спокойно относилась к предстоящему отъезду детей. Но два месяца назад 56-летняя актриса осознало, что дети совсем скоро покинут родной дом, и стала переживать из-за этого.
«Весь год люди спрашивали меня: “Они уезжают в колледж, это будет ужасно”. Я говорила: “Нет, это будет здорово. Я хочу, чтобы они поехали туда. Я хочу, чтобы они делали то, что они хотят делать. У них большие мечты. Это будет здорово”. А потом, примерно два месяца назад, мне пришлось писать статьи для ежегодника, или что они там заставляют тебя писать… Когда я рассказываю тебе, у меня текут слезы. Мне потребовалось два дня, чтобы написать их», — призналась звезда фильма «Служебный роман».
Актриса заявила, что двойняшки будут жить в общежитии, как и все остальные студенты. Она выразила надежду, что ее звездный статус не помешает Максу и Эмме адаптироваться среди новых преподавателей и сверстников.
В то же время актриса и певица вспомнила себя в возрасте сына и дочери. Она призналась, что страстно желала уехать из родительского дома и обрести независимость.
«Я помню, как в том же возрасте думала, что мне не терпится выйти в мир и заняться своим делом. Мне действительно хотелось вырваться», — добавила знаменитость.
Ранее Дженнифер Лопес показала редкие фото с 18-летними детьми-близнецами.