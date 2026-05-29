«История его служанки» — новая масштабная историческая мелодрама онлайн-кинотеатра «ИВИ», созданная командой сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Проект делает ставку на атмосферу романтических романов, яркую визуальную эстетику и эмоциональные отношения героев, поэтому сравнения с «Бриджертонами» появились практически сразу после выхода первых материалов. При этом у сериала полностью оригинальный сюжет, построенный вокруг столкновения дворянской гордости, социальных различий и вынужденной близости двух совершенно разных людей. Создатели обещают не просто красивую любовную историю, а настоящую многосерийную семейную сагу с интригами, драмой и несколькими параллельными линиями. В статье собрали все подробности грядущего хита — когда выйдет первый сезон сериала, о чем он будет, кто исполнил в нем ключевые роли и другие интересные подробности.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «История его служанки»
Премьера первого сезона сериала «История его служанки» состоится 2 июня 2026 года в России. Проект выйдет на платформе «ИВИ» и станет одной из самых масштабных отечественных мелодрам последних лет.
Особое внимание привлекает формат сериала. Создатели планируют выпустить около 90 серий продолжительностью примерно по 50 минут каждая. Для российского рынка это довольно необычная модель, вдохновленная турецкими сериалами: новые эпизоды будут выходить параллельно со съемочным процессом. Такой подход позволяет оперативно реагировать на зрительский интерес и при необходимости развивать наиболее популярные сюжетные линии.
Уже после выхода первых тизеров сериал вызвал бурную реакцию в сети. Одни зрители сравнивают проект с «Бедной Настей» и «Гордостью и предубеждением», другие опасаются, что история рискует превратиться в бесконечную мыльную оперу. Но именно масштаб и ставка на длинный эмоциональный сюжет сегодня становятся одной из главных особенностей «Истории его служанки».
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «История его служанки»
Съемки сериала начались весной 2026 года и длятся до сих пор. Создатели решили объединить классическую историческую постановку с современными технологиями производства, что стало одной из главных особенностей проекта.
Для работы над сериалом использовалось сразу несколько съемочных групп — метод, который ранее применялся в сериалах «Бедные смеются, богатые плачут» и «Улица». Благодаря этому производство удалось значительно ускорить, что особенно важно для проекта с таким большим количеством серий.
«История его служанки» также стала одним из первых российских сериалов, где активно использовалась технология Virtual Production. Часть сцен снимали с помощью огромных LED-экранов, совмещающих реальные декорации и цифровые фоны. Такой подход позволяет создавать масштабные дворянские интерьеры, улицы старой Москвы и атмосферные пейзажи без необходимости постоянно менять натурные площадки.
Отдельное внимание уделили визуальному стилю. Создатели намеренно отказались от мрачного реализма в пользу романтизированной картинки: пастельные оттенки, роскошные костюмы, светлые интерьеры и тщательно выстроенная цветовая палитра персонажей должны подчеркнуть сказочную атмосферу сериала.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «История его служанки»
Главные роли в сериале исполнили Матвей Лыков и Милана Бру.
Матвей Лыков сыграл графа Николая Шереметьева — холодного, сдержанного аристократа, вернувшегося с войны. Его герой оказывается перед сложным выбором: найти жену за год или лишиться наследства. По словам актера, Николай — человек строгих принципов, привыкший скрывать эмоции и руководствоваться долгом, а не чувствами.
Милана Бру воплотила образ Анны Авериной — девушки из разорившегося дворянского рода. Ради спасения семьи она соглашается стать служанкой в доме графа, даже не подозревая, насколько сильно изменится ее жизнь.
Также в сериале снялись Михаил Сотников и Вероника Журавлева, сыгравшие молодую романтическую пару с мотивами «Ромео и Джульетты». Среди других актеров проекта — Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Ольга Ломоносова, Вячеслав Чепурченко, Владислав Ценев, Алена Хмельницкая, Марина Богатова, Макар Касаткин, Екатерина Хомчук, Елена Вожакина, Алиса Лозовская и Дмитрий Соломыкин.
Создатели собрали актерский ансамбль, в котором сочетаются как известные артисты, так и молодые лица, способные привлечь новую аудиторию.
О чем будет 1-й сезон сериала «История его служанки»
События сериала разворачиваются в Москве XIX века. После войны в столицу возвращается молодой граф Николай Шереметьев — богатый, красивый и холостой аристократ, за которым тут же начинают охотиться матери потенциальных невест.
Сам Николай не столько хочет жениться, сколько обязан это сделать. Согласно завещанию покойной матери, если он не найдет супругу в течение года, то потеряет наследство.
Параллельно семья Авериных переживает тяжелые времена. Отец семейства проигрывает в азартные игры почти все состояние, и их имение оказывается под угрозой. Чтобы спасти близких, Анна Аверина отправляется к графу Шереметьеву просить о прощении долгов. Но вместо помощи Николай предлагает неожиданную сделку: девушка должна провести год в его доме в качестве служанки.
Постепенно между героями начинает возникать чувство, которое разрушает привычные социальные границы. Но на пути к счастью оказываются не только обстоятельства, но и сам светский мир, полный интриг, расчетливых браков и семейных тайн.
Помимо центральной линии, сериал расскажет еще несколько историй любви и семейных конфликтов, превращая проект в масштабную романтическую сагу.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «История его служанки»
Проект активно сравнивают с западными костюмными хитами, а зрители уже спорят о том, станет ли он новой «Бедной Настей» или превратится в бесконечную телевизионную мелодраму. Вот несколько интересных фактов о сериале:
Проект называют русской версией «Бриджертонов» благодаря сочетанию романтики, исторических декораций и яркой визуальной эстетики.
Сериал создается командой хита «Бедные смеются, богатые плачут».
В качестве творческих ориентиров авторы называют «Бриджертонов», «Аббатство Даунтон» и «Гордость и предубеждение».
Всего планируется около 90 серий — редкий формат для современных российских проектов.
Производство сериала ведется сразу несколькими съемочными группами.
Для некоторых сцен использовалась технология Virtual Production с LED-экранами и цифровыми фонами.
Создатели сознательно выбрали романтизированный стиль изображения XIX века без грязного реализма и мрачности.
После выхода первого тизера часть зрителей раскритиковала сериал за слишком современную речь персонажей и недостаточную историческую достоверность.
Многие пользователи сети, напротив, назвали проект идеальным сериалом для уютного просмотра и отметили его красивую визуальную составляющую.
Исполнитель главной роли Матвей Лыков описывает своего героя как человека, привыкшего скрывать эмоции и жить по строгим внутренним принципам.