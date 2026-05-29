«История его служанки» — новая масштабная историческая мелодрама онлайн-кинотеатра «ИВИ», созданная командой сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Проект делает ставку на атмосферу романтических романов, яркую визуальную эстетику и эмоциональные отношения героев, поэтому сравнения с «Бриджертонами» появились практически сразу после выхода первых материалов. При этом у сериала полностью оригинальный сюжет, построенный вокруг столкновения дворянской гордости, социальных различий и вынужденной близости двух совершенно разных людей. Создатели обещают не просто красивую любовную историю, а настоящую многосерийную семейную сагу с интригами, драмой и несколькими параллельными линиями. В статье собрали все подробности грядущего хита — когда выйдет первый сезон сериала, о чем он будет, кто исполнил в нем ключевые роли и другие интересные подробности.