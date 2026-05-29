26-летний сын Верника рассказал о своем отношении к браку: «Зависит от девушки»

Григорий Верник порассуждал о том, когда стоит делать предложение возлюбленной
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Григорий Верник на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
26-летний Григорий Верник посетил премьеру сериала «После Фишера. Инквизитор». На красной дорожке артист поддержал свою возлюбленную Полину Гухман, которая участвовала в проекте.

Сын Игоря Верника порассуждал на тему брака и рассказал, сколько времени девушка должна ждать предложения от возлюбленного.

«Зависит от девушки, все зависит от девушки. Каждые отношения индивидуальные, поэтому бессмысленно рассуждать на эту тему», — цитирует 26-летнего актера издание «Звездач».

Григорий Верник и Полина Гухман на премьере «После Фишера. Инквизитор», фото: пресс-служба
Григорий Верник и Полина Гухман рассекретили свой роман летом 2025 года. Они впервые появились вместе на публике, посетив кино-завтрак Action! в Нижнем Новгороде. Тогда молодые люди не скрывали своих чувств.

В 2024 году Верник встречался с Полиной Денисовой, звездой сериала «Папины дочки. Новые». Однако их роман длился не очень долго.

Полина Гухман известна по таким проектам, как «Комбинация», «Тур с Иванушками», «Алиса в Стране Чудес» и другим. Сейчас она активно снимается в кино в главных ролях. Одни из последних работ 20-летней актрисы — сериалы «Первая ракетка» и «После Фишера. Инквизитор».

Верника рители знают его по проектам «Цикады», «Игры», «Кентавр», «Содержанки» и другим.

Ранее Полина Гухман поделилась совместными фото с возлюбленным Григорием Верником.