Конец апреля и май 2026 года стали для индустрии корейских дорам временем крутых сюжетных поворотов, и речь не только об экранных историях. От трагической гибели актера и громкого оправдания Ким Су-хена до грандиозного успеха «Дивного нового мира» и скандала с коронацией в «Жене принца XXI века» — рассказываем о самых ярких событиях последних недель.
Трагедии и происшествия: уходы, нападения и завершение карьеры
Конец апреля и начало мая омрачились рядом печальных и тревожных событий, потрясших дорамное сообщество.
Внезапный уход Пак Тон-бина
29 апреля корейский актер Пак Тон-бин был найден мертвым в коммерческом здании в городе Пхентхэк, где готовился к открытию собственного ресторана. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти или предсмертной записки. 56-летнего актера, известного по ролям в «38-й параллели», «Скандале в Сонгюнгване» и «Зомби-детективе», зрители запомнили по прозвищу Дядя-сок в дораме «Это была любовь» — после сцены, где его герой пролил апельсиновый сок изо рта. У него остались жена и маленькая дочь.
Нападение на Ким Гю-ри
Вечером 20 мая злоумышленник проник в дом актрисы Ким Гю-ри («Яростные годы», «Лицо короля»). Мужчина потребовал крупную сумму денег и попытался связать хозяйку с ее соседкой. Женщинам удалось сбежать и вызвать полицию; преступника задержали несколькими часами позже. Это уже второй подобный инцидент за полгода — в ноябре 2025-го жертвой грабителя едва не стала актриса Нана.
Чан Дон-джу завершил карьеру
15 мая актер Чан Дон-джу («Школа 2017», «Курок») объявил в соцсетях о завершении карьеры. Причина — долговая яма, в которую он попал после взлома телефона и шантажа. Актер взял многомиллиардные кредиты, его родственники продали дом. Агентство Management W, подписавшее с ним контракт месяц назад, заявило, что не знало о его решении и теперь не может связаться с артистом.
Главный скандал года: Ким Су-хен оправдан, но проблемы остались
21 мая полиция и прокуратура объявили результаты годовой проверки по делу Ким Су-хена, обвиненного каналом Garosero Research Institute в романтических отношениях с несовершеннолетней Ким Сэ-рон, погибшей в феврале 2025 года. Вердикт оказался оправдательным для актера.
Следователи заявили, что представленные доказательства — скриншоты переписок и аудиозаписи — были сфальсифицированы. Имя собеседника в переписке изменено с «Неизвестно» на «Ким Су-хен», а голос на аудиозаписи сгенерирован искусственным интеллектом. Прокуратура запросила ордер на арест руководителя канала Ким Се-ый.
Карьера Ким Су-хена трещит по швам. Рекламодатели разорвали контракты, судебные тяжбы продолжаются, а часть публики остается непреклонной из-за противоречивых заявлений актера о факте отношений. Тем не менее, официальное признание обвинений ложными — серьезный шаг к реабилитации репутации.
Скандал века: «Жена принца XXI века» под угрозой отмены
То, что начиналось как локальная оплошность авторов, переросло в политический скандал. В 11-й серии хита «Жена принца XXI века» придворные обращались к королю со словом «Чхонсе» — церемониальным приветствием вассального государства, тогда как для независимого правителя нужно было «Мансе». Количество бусин на короне тоже указывало на подчиненный статус.
Авторы извинились, Пен У-сок и Айю принесли личные извинения, а MBC пообещал вырезать сцену. Но общественное недовольство только нарастало. Корейское агентство по креативному контенту начало проверку: создатели получили государственный грант в 2 миллиарда вон (около 1,3 млн долларов). В случае нарушений сумму с процентами придется вернуть.
В сети набирает обороты петиция о полной отмене дорамы. Для рассмотрения парламентским комитетом нужно 50 тысяч подписей — уже собрано больше половины. Ирония в том, что действие происходит в альтернативном мире с сохранившейся монархией, но зрители не готовы прощать ошибки в исторических атрибутах.
Рейтинговые войны: кто кого?
Несмотря на скандал, «Жена принца XXI века» завершилась со средним рейтингом 13,8% — новым личным рекордом. Но у нее есть достойные конкуренты.
«Дивный новый мир» — феномен весны
Романтическая комедия с Лим Джу-ен и Хо Нам-джуном о королеве Чосон, переродившейся в теле современной актрисы, достигла рейтинга 10,3% на 6-й серии и заняла второе место в глобальном рейтинге неанглоязычных сериалов Netflix. Уверенность актеров в преодолении 20-процентной отметки выглядит все более обоснованной.
«Загадай свою смерть» — хоррор, покоривший мир
Молодежный хоррор о приложении, требующем человеческие жизни за исполнение желаний, возглавил глобальный рейтинг Netflix, потеснив дораму «Сегодня снова все распродано», и вошел в топ-64 стран. Режиссер Пак Юн-со уже думает о втором сезоне, где хочет раскрыть предысторию смертоносного приложения. Но официальных заявлений о продолжении пока не было.
Парадокс стриминга
«Сегодня снова все распродано» с Ан Хе-сопом лидирует в мировом Netflix (4,7 млн просмотров), но на корейском ТВ его рейтинг рухнул с 3,3% до 2,8%. Дорама «Каждый борется со своей собственной никчемностью» при скромных 2,4% в эфире занимает первое место в корейском Netflix. Вывод очевиден: зрители все чаще смотрят дорамы в удобное время, а не по телевизору.
Новые проекты и звездные кастинги
Май порадовал анонсами, которые заставят фанатов ждать 2026 и 2027 годы с особым нетерпением. Кто-то из звезд примеряет медицинский халат, кто-то отправляется в эпицентр международного детектива, а кто-то готовится к встрече с призраком на политической арене. Рассказываем о самых громких кастинговых решениях последних недель.
Лим Юн-а станет судмедэкспертом
Актрисе предложили главную роль в корейском ремейке японского хита 2018 года «Неестественная смерть», где героиня Сатоми Исихары расследовала подозрительные смерти. Так что есть вероятность, что Лим Юн-а («Шеф-повара тирана») сменит королевскую кухню на лабораторию судебной экспертизы.
Сон Джун-ги — романтичный авиадиспетчер
На KBS готовится дорама «Облако любви» с Сон Джун-ги в роли авиадиспетчера, спустя семь лет встретившего девушку-пилота. Ведутся переговоры с Пак Чи-хен («Чеболь против детектива», «Ты и все остальное») на главную женскую роль. Премьера запланирована на 2027 год.
Ли Джун-ги в международном проекте
22 мая агентство актера Ли Джун-ги подтвердило его участие в глобальной дораме «Игра в похищение» — совместном проекте Кореи, Японии и Гонконга. Он сыграет хирурга, чью слабовидящую дочь похищают. В проекте заняты актеры из пяти стран. Премьера пройдет в октябре 2026 года.
Ли Джун-ен: «Я изучал Сон Хен-джу, чтобы сыграть две роли в одном теле»
Звезда «Слабого героя 2» и «Класса лжецов» Ли Джун-ен готовится к премьере «Председателя-новичка Кана» — экранизации веб-романа о футболисте, в которого вселяется душа бизнесмена. Актер признался, что его привлекла возможность сыграть две противоположности: жизнерадостного спортсмена Хван Джун-хена и жесткого, харизматичного председателя Кан ен-хо (оригинальный образ которого создал Сон Хен-джу). Чтобы убедительно показать метаморфозу героя после обмена душами, Ли Джун-ен изучал манеру речи и поведение старшего коллеги по его предыдущим проектам.
Ким Сон-хо — госслужащий и депутат-призрак
Канал tvN анонсировал политическое фэнтези «Мои соболезнования конгрессмену» с Ким Сон-хо в роли чиновника, который столкнулся с призраком депутата. Примерная дата премьеры — начало 2027 года.
«Истинное образование»: учителя берут правосудие в свои руки
5 июня на Netflix состоится премьера школьного боевика, где жертвы и палачи меняются местами. В центре сюжета — Бюро по защите прав учащихся, созданное, чтобы вернуть учителям авторитет, растоптанный разбалованными учениками и родителями. Наделенные расширенными полномочиями, инспекторы могут применять к нерадивым школьникам любые наказания.
Главную роль исполнил Ким Му-ель. В дораме также снялись Ли Сон-мин, Чин Ги-джу и Пхе Джи-хун. Производство проекта сопровождалось скандалом: в июле 2025 года Корейский союз учителей требовал остановить съемки.
Со Ин-гук и Пак Чи-хен сыграют начальника и подчиненную
Премьера романтической дорамы «Завтра снова на работу» состоится 22 июня. В центре сюжета офисная работница Ча Джи-юн, которая под давлением необходимости выйти замуж выбирает своего начальника Кан Си-у, хладнокровного и колючего человека, не умеющего улыбаться, извиняться и общаться с людьми.
Продолжения и возвращения
Пока одни проекты только анонсируются, другие уже готовятся к триумфальному возвращению на экраны. Вторые сезоны, смена актеров и долгожданные премьеры — рассказываем, что увидят зрители в ближайшие месяцы и годы.
«Сделано в Корее 2»: первые кадры
28 апреля зрителям были показаны первые кадры второго сезона исторической драмы с Хен Бином. Действие происходит спустя 9 лет после финала первого сезона. Глава преступной империи Пэк Ги-тхэ находится на пике власти, бывший прокурор, выставленный преступником (актер — Чон У-сон) планирует месть, а брат главного героя (актер — У До-хван) выбирает не поддерживать Пэк Ги-тхэ. Премьера запланирована на осень 2026 года.
«Перемещение 2» стартовало
Стриминг Disney+ объявил о начале съемок второго сезона супергеройского хита о подростках со сверхспособностями. Из-за военной службы актера Ли Джон-ха его заменит новичок Вон Гю-бин. К своим ролям вернутся Рю Сын-нен, Хан Хе-джу, Чо Ин-сон, Чха Тхэ-хен и другие актеры.
«Военный повар, который становится легендой» — премьера 11 мая
После премьеры дорамы о военном поваре, который улучшает свои кулинарные навыки с помощью загадочной голограммы «Путь повара» актер Пак Чи-хун рассказал, почему он согласился на эту роль. Его привлекла возможность главного героя быстро адаптироваться к незнакомой обстановке и умение завоевывать уважение через навыки. Кроме того, он всегда хотел сняться в военной форме. Актер брал кулинарные уроки, чтобы убедительно показать армейского повара. А еще Пак Чи-хун планирует в 2027 году пойти служить в морскую пехоту.
Личная жизнь и планы звезд
За кулисами дорамной индустрии тоже кипит жизнь — и речь не только о съемочных площадках. Кто-то готовится к военной форме, кто-то отказывается от ролей ради концертов, а чьи-то планы рушатся из-за скандалов. Собрали самые важные события из личной жизни и карьерных решений корейских актеров.
Ли Джэ-ук уходит в армию
Звезда «Алхимии душ» отправился в военный учебный центр 18 мая. Но зрители не останутся без его проектов: на 1 июня анонсирована премьера «Стойкого доктора» о враче на отдаленном острове, а до конца года должен выйти триллер «Идеальная работа». К работе Ли Дже-ук вернется после завершения службы в ноябре 2027-го.
Пак Чи-хун отказался от боксерского ринга
Актер отклонил предложение главной роли в спортивной дораме «Промоутер» ради азиатского концертного тура, который стартует 29 августа в Токио. Так что кастинг продолжается.
Премии и награды
62-я церемония Baeksang Arts Awards, состоявшаяся 8 мая, преподнесла зрителям много сюрпризов:
лучшим актером стал Хен Бин за роль злодея-агента разведки в дораме «Сделано в Корее»;
звание лучшей актрисы присудили Пак По-ен за двойную роль в проекте «Сеул Ми-джи»;
Ли Чхэ-мин («Шеф-повар тирана») завоевал награду как лучший новый актер;
главный приз среди телевизионных проектов унес Рю Сын-нен («Идеальная жизнь мистера Кима»);
ну а лучшей дорамой признали «Ты и все остальное» (Netflix) с Ким Го-ын и Пак Чи-хен.
Спорные кастинги и дискуссии
Горячая дискуссия разгорелась вокруг дорамы «Звезда кита» (премьера ожидается в 2027). Актерам Чхве У-щику и Мун Га-ен достались роли, не соответствующие образам из веб-комикса: героиня в оригинале — невысокая девушка с веснушками, а герой похож на принца из «Русалочки». По мнению фанатов веб-романа, актеры совсем не подходят на эти роли. Действие будущей дорамы развернется в 1926 году в оккупированном Кенсоне, где герои станут борцами за независимость.