Горячая дискуссия разгорелась вокруг дорамы «Звезда кита» (премьера ожидается в 2027). Актерам Чхве У-щику и Мун Га-ен достались роли, не соответствующие образам из веб-комикса: героиня в оригинале — невысокая девушка с веснушками, а герой похож на принца из «Русалочки». По мнению фанатов веб-романа, актеры совсем не подходят на эти роли. Действие будущей дорамы развернется в 1926 году в оккупированном Кенсоне, где герои станут борцами за независимость.