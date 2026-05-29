У знаменитости двое сыновей от оператора Сергея Кулишенко. В интервью актриса откровенно признавалась, что сильно обижена на отца своих детей. Как рассказывала звезда, муж ушел из семьи в тот момент, когда у младшего ребенка обнаружили злокачественное образование. Семья начала ездить по клиникам, в том числе зарубежным, чтобы спасти сына.