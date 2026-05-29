Звезда сериала «Всегда говори "всегда"» Татьяна Абрамова впервые за долгое время показала своего младшего сына. Актриса опубликовала редкий снимок с Александром в его день рождения.
«С совершеннолетием! Поздравляю, сын. Люблю, горжусь. Вперед», — написала артистка.
Молодой человек решил пойти по стопам матери и связать жизнь с творчеством. Ранее Абрамова рассказывала, что сын самостоятельно сочиняет музыку и исполняет песни. По ее словам, у Александра есть способности, которые она старается развивать.
У знаменитости двое сыновей от оператора Сергея Кулишенко. В интервью актриса откровенно признавалась, что сильно обижена на отца своих детей. Как рассказывала звезда, муж ушел из семьи в тот момент, когда у младшего ребенка обнаружили злокачественное образование. Семья начала ездить по клиникам, в том числе зарубежным, чтобы спасти сына.
В 2013 году на кинофестивале в Анапе Абрамова познакомилась с актером Юрием Беляевым, который старше нее на 27 лет. У них начался роман, а спустя год пара поженилась. Артисты до сих пор вместе.
Ранее Абрамова объяснила, почему пропала с экрана.