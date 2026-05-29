Зендая призналась, что давно мечтает о свадьбе

29-летняя Зендая дала новое видеоинтервью для журнала Elle, в котором призналась, что уже довольно давно мечтает о том, как будет выглядеть ее свадебный наряд. Эта тема всплыла, когда актриса размышляла о белом платье, которое она надевала в фильме «Вот это драма!».
Знаменитость спросили, мечтала ли она о свадебном образе с детства.
«И да, и нет, — начала она. — Думаю, по какой-то причине я хотела выйти замуж еще в детском саду. На Хэллоуин я два года подряд была невестой. Я просто хотела надеть платье. Не знаю почему», — призналась актриса.
Ранее Зендая рассказала о самом неловком моменте на съемках у Нолана.