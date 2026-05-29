Ольга Кабо поделилась фото с сочинского побережья. На снимке 58-летняя звезда позирует в полупрозрачном кружевном мини-платье прямо на пляже.
В подписи к публикации артистка сообщила поклонникам, что сейчас совмещает рабочие моменты с отдыхом.
Ольга Кабо не раз признавалась, что совершенно не стесняется своего возраста. По словам актрисы, главными помощниками в сохранении молодости для нее стали оптимистичный настрой и любимое дело. Кроме того, звезда не пренебрегает профессиональными косметическими процедурами для лица и тела.
Интересно, что при этом актриса не является поклонницей спорта. Однако у нее есть увлечение, которое отнимает немало сил. Ольга Кабо почти три десятилетия посвящает верховой езде. Она старается проводить тренировки раз в неделю, и именно такая нагрузка, по ее мнению, позволяет держать мышцы в тонусе.
Ранее Ольга Кабо показала редкое фото 13-летнего сына.