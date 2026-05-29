Том Харди не уволен из третьего сезона «Гангстерленда»

Стали известны подробности о возвращении актера в криминальный сериал Гая Ричи
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том ХардиИсточник: Legion-Media.ru

Слухи об уходе Тома Харди из криминальной драмы «Гангстерленд» Гая Ричи оказались преждевременными. Как сообщает издание Variety, актер не покидал проект, а переговоры о его участии в третьем сезоне все еще ведутся.

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что звезда не вернется к съемкам. Однако источники, близкие к производству, опровергают эти заявления. «Тома не уволили, двери для третьего сезона не закрыты, и творческий процесс продолжается», — пояснил инсайдер из съемочной группы.

Том Харди в роли Гарри Да Соуза в сериале Гангстерленд

Сериал, где Пирс Броснан и Хелен Миррен играют главарей британского криминального клана, создали Ронан Беннетт и Джез Баттеруорт. Гай Ричи выступает исполнительным продюсером и режиссером нескольких серий в обоих сезонах.

Хелен Миррен в роли Мэйв Харриган в сериале «Гангстерленд»

Первый сезон «Гангстерленда» стартовал в 2025 году и мгновенно стал хитом на Paramount+. Второй сезон уже снят, но пока не вышел в эфир. Производство третьего с участием Харди планировали запустить этой осенью.

«Я уверен, что Гай, вероятно, подталкивает Дэвида Глассера к тому, чтобы все получилось, — рассказал Variety источник на площадке. — Гаю нравится работать с Томом».

Первые сообщения о том, что Харди не вернется после ссоры с Баттервортом и Глассером, опубликовал журнал Puck. Утверждается, что напряженность действительно была. Но официального увольнения не случилось — сейчас творческая группа пытается урегулировать разногласия.

Кадр из сериала «Гангстерленд»

Причиной конфликта стало сразу несколько факторов. Как утверждают источники, Харди часто опаздывал на съемки и настаивал на переписывании части сценария. При этом инсайдеры подчеркивают: вина лежит на обеих сторонах.

«Он сложный человек, но он кинозвезда», — отметил второй источник из команды.

Некоторые собеседники издания добавили, что ситуацию можно было уладить мирно гораздо раньше. Однако утечки от «источников», утверждавших, что Харди уже уволен, только подлили масла в огонь и затянули драму.

Ранее сообщалось, что Тома Харди уволили из «Гангстерленда» перед выходом второго сезона.