Родные Анастасии Заворотнюк почтили ее память в годовщину смерти: «Мы очень скучаем»

Актриса ушла из жизни 29 мая 2024-го. Ей было 53 года
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Семья Анастасии Заворотнюк разместила архивное фото актрисы во второю годовщину ее смерти. Звезда ушла из жизни 29 мая 2024 года. Родные признались, что спустя два года испытывают боль от утраты любимого человека.

Анастасия Заворотнюк, фото: соцсети
«Два года спустя — по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное: мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где‑то рядом — во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании — очень много жизни и тепла. И так будет продолжаться. “Любовь никогда не перестает…”» — написали близкие звезды «Моей прекрасной няни».

Они также обратились к поклонникам артистки и признались, что будут благодраны всем, кто вспомнит Заворотнюк и помолится о ней.

Пользователи сети признались, что до сих пор не могут поверить в уход любимой актрисы.

«Наша прекрасная Настя. Мы помним и любим вас», «До сих пор не верю, что нет нашей прекрасной Насти. Очень ее не хватает», «Наша прекрасная Настя, мы тебя любим и помним. Покойся с миром», «Потрясающая женщина, и так несправедливо с ней обошлась судьба», «Навсегда в наших сердцах», — писали они.

Анастасия Заворотнюк, фото: соцсети
Напомним, Анастасия Заворотнюк около пяти лет боролась с агрессивной формой рака головного мозга. К сожалению, она не смогла побороть недуг.

Звезда ушла из жизни в конце мая 2024-го. Ей было всего 53. Кинозвезду похоронили на Троекуровском кладбище. В апреле 2026-го ей могло бы исполниться 55.

Ранее в сети обсуждали фото Заворотнюк с мужем, сделанное в 2008 году в Астрахани.