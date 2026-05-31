Новорожденную Элоиз Дениз Ричардс удочерила в 2011 году, спустя пять лет после развода со своим первым мужем Чарли Шином. Еще через пять лет у девочки обнаружили хромосомное расстройство, и врачи не давали никаких гарантий, что она когда-нибудь сможет жить как обычный ребенок. Однако актриса не отказалась от дочери и продолжает заботиться о ней. В 2018 году Ричардс вышла замуж за актера Аарона Файперса, который поначалу хотел официально оформить отцовство над Элоиз. Но в 2025 году пара рассталась.