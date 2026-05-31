Дети с редкими заболеваниями могут родиться у любой пары, даже если это звезды Голливуда. Сделали подборку актеров «Фабрики грез», которые воспитывают «особенных» детей
Воспитание детей с особыми потребностями тяжелым грузом ложится на плечи родителей, которые не отказались от ребенка и приняли решение дать ему полноценную жизнь. Отдельным испытанием становится информационный вакуум. Несмотря на то что особенных детей в обществе немало, об этой проблеме не принято много говорить в СМИ.
Тем ценнее истории звезд кино, которые решились рассказать всему миру о трудностях, с которыми сталкиваются их семьи. Благодаря этим откровениям миллионы людей узнают, что ребенок с тем или иным заболеванием — не приговор, а испытание, с которым можно справляться. Такие родители встречаются среди отечественных знаменитостей, есть они и в Голливуде.
Сильвестр Сталлоне
Звезда фильмов «Рокки», «Рэмбо: Первая кровь», «Судья Дредд» и многих других популярных картин Сильвестр Сталлоне стал одним из первых известных актеров, открыто заговоривших о воспитании ребенка с особыми потребностями. В 1979 году у Сталлоне и его первой жены Саши Зак родился сын Серджо, которому поставили диагноз «аутизм». А в 1985 году, когда о подобных проблемах говорили крайне редко, журнал People опубликовал интервью, в котором находившийся на пике славы актер рассказал о своем «молчаливом сыне».
Сильвестр Сталлоне признавался, что ему трудно найти общий язык с ребенком и что у них нет привычных отношений отца и сына. Актер отмечал, что таких детей нельзя насильно вводить в свой мир, поэтому для Серджо он скорее товарищ по играм. Позднее вместе с бывшей женой Сашей, с которой актер расстался в том же 1985 году, Сталлоне создал фонд, занимающийся сбором средств для поддержки детей и взрослых с аутизмом.
Дениз Ричардс
Актриса Дениз Ричардс за более чем тридцатилетнюю карьеру снялась в десятках фильмов. Зрители помнят ее по роли Кармен в фантастическом боевике Пола Верховена «Звездный десант» и по роли девушки Бонда в фильме «И целого мира мало». Однако, помимо съемок, она воспитывает дочь с тяжелым заболеванием.
Новорожденную Элоиз Дениз Ричардс удочерила в 2011 году, спустя пять лет после развода со своим первым мужем Чарли Шином. Еще через пять лет у девочки обнаружили хромосомное расстройство, и врачи не давали никаких гарантий, что она когда-нибудь сможет жить как обычный ребенок. Однако актриса не отказалась от дочери и продолжает заботиться о ней. В 2018 году Ричардс вышла замуж за актера Аарона Файперса, который поначалу хотел официально оформить отцовство над Элоиз. Но в 2025 году пара рассталась.
Джон Траволта
Для актера Джона Траволты воспитание сына с тяжелым заболеванием закончилось трагедией. Его первенец Джетт, родившийся в 1992 году в браке с актрисой Келли Престон, погиб в возрасте 16 лет, получив смертельную травму в ванной комнате дома семьи на Багамах.
Траволта и Престон воспитывали сына вдали от посторонних глаз. Публично они заявляли, что у мальчика синдром Кавасаки. Однако после смерти подростка звездная пара стала жертвой шантажа. Злоумышленники угрожали раскрыть истинный диагноз Джетта. Тогда Траволта публично признал, что у сына был аутизм и он страдал от эпилептических припадков. Один из таких приступов и привел к трагедии.
Дженни Маккарти
Американская актриса, модель и телеведущая Дженни Маккарти имеет в активе несколько десятков ролей второго плана, звание девушки года по версии Playboy в 1994 году и номинацию на дневную премию «Эмми» как соведущая популярного телешоу «Взгляд». Также она воспитывает сына Эвана Эшера, которому в двухлетнем возрасте диагностировали аутизм.
Помощь сыну стала делом жизни Дженни Маккарти. Она не только водила его по врачам, но и самостоятельно изучала информацию о лечении аутизма, пробуя различные методики. В результате Эван начал лучше концентрироваться, а затем и говорить. Также Маккарти написала несколько книг на эту тему. Правда, актриса убеждена, что заболевание у сына возникло вследствие вакцинации, поэтому ее взгляды неоднократно подвергались критике со стороны медицинского сообщества.
Колин Фаррелл
Известный актер Колин Фаррелл является обладателем трех премий «Золотой глобус» — за фильмы «Залечь на дно в Брюгге», «Банши Инишерина» и мини-сериал «Пингвин». Кроме того, актер вместе с канадской моделью Ким Борденейв воспитывает сына Джеймса, страдающего синдромом Ангельмана.
О диагнозе сына Колин Фаррелл открыто рассказал еще в 2007 году, когда мальчику было около пяти лет. Заболевание сопровождается задержкой развития речевых и моторных навыков, эпилепсией и гиперактивностью. Однако Фаррелл неоднократно говорил, что считает сына одним из величайших подарков в своей жизни. Более того, актер признавался, что именно Джеймс помог ему отказаться от вредных привычек и стать лучшей версией самого себя.