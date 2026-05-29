Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дети Екатерины Климовой: как зовут и сколько им лет

Екатерина Климова — российская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль. Но, помимо профессиональных успехов, Екатерина Климова — многодетная мама. Рассказываем, сколько детей у актрисы и как их зовут
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова с детьмиИсточник: Соцсети

Екатерина Климова известна по ролям в популярных сериалах и полнометражных проектах. Она родилась в Москве 24 января 1978 года, окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и быстро стала одной из востребованных актрис своего поколения. В разные годы Климова активно работала в театре и снималась в кино, а также неоднократно становилась лауреатом профессиональных и зрительских премий. 

Личная жизнь Екатерины Климовой нередко становилась предметом внимания СМИ. Актриса была замужем трижды — за ювелиром Ильей Хорошиловым, актером Игорем Петренко и актером Гелой Месхи. Сегодня она воспитывает четверых детей и старается уделять им как можно больше времени, несмотря на плотный рабочий график и активную творческую деятельность.

Сколько детей у Екатерины Климовой

У актрисы четверо детей: две дочери и два сына. Елизавета родилась в 2002 году, сын Матвей — в 2006, еще один сын, Корней, — в 2008 году, и младшая дочь Белла — в 2015 году. Все дети актрисы общаются между собой и поддерживают хорошие отношения с матерью. 

Дочь Елизавета

Екатерина Климова с дочерью Елизаветой
Екатерина Климова с дочерью ЕлизаветойИсточник: Соцсети

Старшая дочь Екатерины Климовой — Елизавета Хорошилова. Она родилась в браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году.  После развода родителей Елизавета осталась жить с матерью, однако поддерживает общение с отцом.

Елизавета получила образование в МГУ, где училась на факультете журналистики. Еще во время учебы она начала пробовать себя в профессии: участвовала в медиапроектах и брала интервью, в том числе у своей матери. Со временем она стала работать в сфере медиа и журналистики, развивая собственные проекты и публичные страницы. Сегодня Елизавета ведет активную самостоятельную жизнь и строит карьеру в медиа-среде.

Сын Матвей

Екатерина Климова с сыном Матвеем
Екатерина Климова с сыном МатвеемИсточник: Legion-Media.ru

Матвей Петренко — сын Екатерины Климовой и актера Игоря Петренко. Его родители в своё время считались одной из самых известных актерских пар российского кино. Этот брак продлился около 10 лет и завершился в 2014 году. После развода Матвей остался жить с матерью. Молодой человек тяжело переживал развод родителей, но с отцом у него сохранились теплые отношения.

Матвей получает образование в «Театральной школе Олега Табакова». Он постепенно делает первые шаги в профессии. В частности, он исполнил одну из ролей в спектакле Театра Табакова «Страсти по Бумбарашу», который также показывался на сцене «Современника».

Кроме того, Матвей серьезно увлекается музыкой, играет на ударных инструментах и даже пишет собственные композиции. 

Сын Корней

Екатерина Климова с сыном Корнеем
Екатерина Климова с сыном КорнеемИсточник: Соцсети

Корней Петренко — еще один сын Екатерины Климовой и актера Игоря Петренко. Он младше брата Матвея на два года. После расставания родителей Корней остался жить с матерью, но также тяжело переживал развод.

По характеру Корней более спокойный и закрытый. Он пока не проявляет интереса к сценической карьере, предпочитая другие творческие направления — фотографию, видеомонтаж и рисование. Эти увлечения он развивает в более камерной и непубличной форме.

В 2026 году Корней окончил школу. Екатерина Климова поделилась в социальных сетях трогательным снимком с последнего звонка.

Дочь Белла

Екатерина Климова с дочерью Беллой
Екатерина Климова с дочерью БеллойИсточник: Соцсети

В сентябре 2015 года у Екатерины Климовой и актера Гелы Месхи родилась дочь Изабелла, которую в семье чаще называют Беллой. Появление ребенка стало радостным событием для родителей, которые в тот период активно делились первыми кадрами малышки.

С раннего возраста Белла проявляла творческие склонности. Ее обучали танцам и игре на фортепиано, а также старались знакомить с культурной средой — девочка вместе с родными часто посещает выставки и музеи. Екатерина Климова отмечает ее артистичность и живой характер: Белла любит внимание, легко включается в игры и проявляет фантазию.