Петербургский романтик: что нужно знать об актере Юрии Насонове

Юрий Насонов — один из самых интересных молодых актеров российского кино. Звезда «Майора Грома», «Золотого дна», ромкома «Сводишь с ума» и многих других проектов продолжает завоевывать сердца зрителей. Делимся несколькими интересными фактами о нем
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Юрий Насонов
Петербург с рождения

Юрий Насонов родился 8 июня 1996 года в Санкт-Петербурге. В городе на Неве он учился и начинал карьеру.

В интервью актер не раз признавался, что особенно полюбил Петербург уже в зрелом возрасте: пока шла учеба, было некогда наслаждаться красотой культурной столицы. Его любимые места — Литейный проспект, Моховая улица, Марсово поле, Дворцовая площадь. Правда, с ростом востребованности актеру приходится жить на два города: большая часть съемок проходит в Москве.

Театральная студия и американская школа

Юрий Насонов
В детстве Юрий занимался в драматической студии и изучал английский язык. Его педагог по студии, Татьяна Александровна, сыграла в его жизни определяющую роль. Благодаря тесным связям студии с американской школой Юрий побывал в США, где по-настоящему проникся западным кино. 

По его словам, именно руководитель студии привила ему настоящую любовь к актерству. Без нее он, возможно, и не выбрал бы эту профессию. До восемнадцати лет он не особенно понимал, чем хочет заниматься. Но в итоге решил поступать в театральный вуз и не прогадал.

Учеба в РГИСИ и театр «Мастерская»

Кадр из сериала «Стая»
В 2018-м Насонов окончил Российский государственный институт сценических искусств по специальности «артист драматического театра и кино». Его мастером был Григорий Михайлович Козлов — знаменитый режиссер и педагог, основатель театра «Мастерская». Дипломным спектаклем курса стал «Мастер и Маргарита», где Насонов сыграл сразу несколько ролей, в том числе Мастера.

Сразу после выпуска Насонов был принят в труппу театра «Мастерская» — одной из самых модных петербургских площадок. За годы работы он сыграл множество ролей: Кристофера Робина в «Винни-Пухе», Пашку в «Прошлым летом в Чулимске», Железного Дровосека в «Волшебнике Изумрудного города». Особняком в этом перечне стоит главная роль в «Ромео и Джульетте» — идеальное попадание с учетом его внешности «героя-романтика». Интересно, что, помимо игры на сцене, Насонов выступил автором хореографии сразу в двух спектаклях — «Волшебник Изумрудного города» и «Винни-Пух и все-все-все».

Кино: от «Союза спасения» до «Майора Грома»

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»
Первый опыт в кино герой нашего материала получил в 2019-м — ему досталась эпизодическая роль в ленте Андрея Кравчука «Союз спасения». Год спустя режиссер Анна Яновская случайно увидела его фотографию и пригласила на пробы — так Насонов получил роль молодого предпринимателя Артема в сериале «Руммейт». 

Настоящий прорыв случился уже в 2021-м: в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» он сыграл Кирилла Гречкина, наглого сына прокурора. Хотя роль была не главной, она быстро принесла молодому актеру популярность. Сам он вспоминал, что был в восторге от гламурного образа мажора. Однако после этого режиссеры стали предлагать ему только смазливых героев — и это его напугало. Теперь он очень тщательно подходит к выбору ролей.

Спорт на площадке

Кадр из сериала «Колотушка»
Благодаря отличной спортивной подготовке Насонов может обходиться без дублеров. Однако для роли уличного бойца в сериале «Колотушка» (2023) требовались навыки единоборств. У Насонова их не было, поэтому он несколько месяцев упорно занимался с тренером. При этом прямо в разгар работы актер получил серьезную травму ноги. Он перенес операцию, а восстановление заняло полтора месяца. По его словам, этот период его очень сильно закалил.

Следующий вызов пришел со съемками «Высокого сезона» (2025) во Вьетнаме: вместе с Сергеем Горошко он за десять дней самостоятельно освоил кайтсерфинг. Для Насонова кайт оказался сложным, опасным, но невероятно романтичным видом спорта. Теперь, по его словам, кайт навсегда в его сердце.

Личная жизнь «домашнего кота»

Кадр из сериала «Столыпин»
В интервью Кино Mail актер признался, что считает себя «домашним котом»: он не любит ночные клубы и предпочитает домашнюю обстановку. А в 2024 году Насонов еще и остепенился: он женился на певице Анастасии Кошелевой. Кроме того, дом ему особенно дорог, потому что там его всегда ждет лучший друг — пти-брабансон по кличке Коби. Собаку на 1 января ему подарила именно Анастасия. 

Самое удивительное, что раньше у Насонова была аллергия на животных, но с появлением Коби она прошла сама собой. По мнению хозяина, характером Коби очень похож на него: такой же непоседливый.

Шахматы, баскетбол и любовь к импровизации

Кадр из сериала «ЮЗЗЗ»
Подкупает, что Насонов не только талантливый артист, но и разносторонний человек. Он большой ценитель шахмат — все благодаря деду, который научил его играть еще в детстве. На четвертом курсе вместе с друзьями он завел традицию играть прямо в учебной аудитории. 

Помимо этого, актер играет в баскетбол: именно это увлечение помогло ему попасть в сериал «ЮЗЗЗ». В сценарии был персонаж-баскетболист Паша. Режиссер Стас Иванов знал об умениях Насонова и пригласил его на пробы. Более того, он дал актеру возможность вволю импровизировать, и результат понравился всем: создателям, зрителям и самому Юрию.

Дуэт с Милой Ершовой

Кадр из фильма «Сводишь с ума»
Осенью 2025-го в прокат вышел ромком с элементами фантастики «Сводишь с ума» с Насоновым в главной роли. По сюжету его герой Ваня пытается снять квартиру в центре Петербурга, но у него есть конкурентка — Алиса (Мила Ершова). В итоге квартира достается им обоим, вот только живут они в ней в параллельных реальностях, общаясь друг с другом через зеркало. 

Сердце истории — дуэт Насонова и Ершовой. Юрий рассказывал, что экранная «химия» между ними возникла не случайно: они работали над этим вместе, искали общий язык. Со своей задачей актеры справились блестяще: фильм тепло приняли и зрители, и критики. Более того, его заслуженно называют одним из лучших российских ромкомов последних лет. Не последнюю роль в этом сыграл родной для Юрия Петербург: его атмосфера влюбленности становится полноправным героем картины.