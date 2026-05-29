Михаил Пореченков впервые за долгое время вышел в свет

57‑летний народный артист РФ впервые за долгое время вышел в свет, сообщает Super. Михаил Пореченков появился на церемонии вручения Национальной премии интернет‑контента. Актер вышел на красную дорожку один и не общался с журналистами. Наследники актера с прессой время от времени общаются.
Ранее дочь актера Михаила Пореченкова, Мария, рассказала о своих студенческих буднях. Она поделилась, что вместе со своей подругой — дочерью легендарного актера Михаила Ефремова, Верой, — она обучается на одном факультете в театральном вузе.
Ранее Михаил Пореченков назвал человекоцентричность главной тенденцией развития театра.