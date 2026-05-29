Андрей Мерзликин высказался о личной жизни после развода

Андрей Мерзликин откровенно высказался о детях, психологах и личной жизни на Национальной премии интернет-контента, передает корреспондент Super. Артист признался, что главной ценностью для него остаются дети, а разговоры о новом романе пока вызывают у него смущение.
Актер рассказал, что часто получает теплые отзывы о своих наследниках от людей, которые пересекались с ними в учебе или на его работе. По словам Мерзликина, окружающие нередко спрашивают его, как ему удалось так воспитать детей. Сам артист уверяет, что не делал «ничего особенного».
Во время беседы актер также затронул тему психологической помощи подросткам. Мерзликин признался, что и сам обращался к специалисту и считает такой опыт полезным.
«К психологу нужно сходить тогда, когда у тебя, наоборот, самое хорошее самочувствие», — отметил он, добавив, что подросткам особенно важно учиться разбираться в себе еще до появления серьезных проблем.
Не обошлось и без вопросов о личной жизни. На предложение обсудить возможную новую любовь актер отреагировал с улыбкой: «Ну, опять началось». А когда его спросили, свободно ли сейчас его сердце, Мерзликин ответил: «Там живут дети». В завершение артист подчеркнул, что именно дети остаются его самой большой любовью.
Ранее Анна Мерзликина призналась, что более года занимается с психотерапевтом на фоне развода.