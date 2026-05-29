Линдси Лохан показала подписчикам подросшего сына. Звезда выложила в соцсети снимок, на котором мальчик обнимает ее и целует в щеку.
«Счастливая мама», — подписала кадр актриса.
Поклонники Лохан тут же отреагировали на публикацию: «Лучшее фото в блоге», «Милейшие», «Боже, какие сладкие», «Мое сердце растаяло», «Лучшая твоя роль».
Актриса растит ребенка вместе с финансистом Бадером Шаммасом. Их роман начался в 2019 году. Спустя два года бизнесмен сделал Лохан предложение, она согласилась и объявила о помолвке в соцсетях. В 2022 году пара поженилась.
В марте 2023 года пошли слухи о беременности актрисы, которые она позже подтвердила. Первенец родился 16 июля 2023 года. Супруги назвали мальчика арабским именем Луай — в переводе это означает «защитник». Лохан до сих пор не показывает лицо сына.
