«Фишер», над которым работали Кальварский и Капустина, за два сезона вошел в число главных российских тру-крайм-проектов последних лет. Первый сезон, основанный на деле серийного убийцы Сергея Головкина, вышел в 2023 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых сериалов года благодаря сочетанию мрачного детектива, психологического напряжения и работы с реальными уголовными материалами. Второй сезон — «Фишер. Затмение» — вышел в 2025 году и продолжил антологический формат. Третий сезон проекта, в котором играют Юлия Снигирь и Александр Петров, стартовал 28 мая.