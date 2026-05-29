Иван Янковский сыграет главную роль в продолжении сериала «Отпечатки»

Запущен в работу второй сезон детективного триллера со звездой «Фишера»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Иван Янковский
Иван Янковский

В производство запущен второй сезон сериала «Отпечатки». Продолжение детективного триллера получит название «Отпечатки. Киллер». Главную роль в продолжении исполнит Иван Янковский.

Сценарий написали Сергей Кальварский и Наталья Капустина — создатели «Фишера», одного из самых громких российских триллеров последних лет. Кальварский также выступит режиссером проекта. Герои первого сезона, которых сыграли Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев, в продолжении не появятся.

Иван Янковский в сериале «Фишер. Затмение»

Сергей Кальварский рассказал, что события второго сезона во многом будут основаны на реальных делах: «Дело в том, что я был знаком с “героем” нашего сериала, но узнал, кто это на самом деле, только после его смерти. Поэтому это, в каком-то смысле, и моя личная история».

Постер к сериалу «Отпечатки» (2 сезон)

Первый сезон «Отпечатков» режиссера Сергея Филатова рассказывал о следователе Яне Князевой (Акиньшина), которая возвращается в родной Заречный, чтобы расследовать серию жестоких убийств.

«Фишер», над которым работали Кальварский и Капустина, за два сезона вошел в число главных российских тру-крайм-проектов последних лет. Первый сезон, основанный на деле серийного убийцы Сергея Головкина, вышел в 2023 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых сериалов года благодаря сочетанию мрачного детектива, психологического напряжения и работы с реальными уголовными материалами. Второй сезон — «Фишер. Затмение» — вышел в 2025 году и продолжил антологический формат. Третий сезон проекта, в котором играют Юлия Снигирь и Александр Петров, стартовал 28 мая. 

Премьера сериала «Отпечатки. Киллер» состоится в онлайн-кинотеатре Кион. Точная дата пока не объявлена.