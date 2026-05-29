Михалкова, Уварова, Бондарчук: звезды на открытии кинофестиваля «Новое движение»

Звезды на красной дорожке и церемония открытия
В Великом Новгороде дал старт третий Фестиваль молодого кино «Новое движение».
Торжественное мероприятие началось с красной дорожки, по которой прошли участники и звездные гости: Анна Михалкова, Нелли Уварова, Светлана Колпакова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Владимир Канухин, Денис Косиков, Арам Вардеванян, Иван и Стася Толстые и другие.
Ведущими эффектной церемонии открытия стали актеры Федор Федотов и Тина Стойилкович. Под аккомпанемент камерного коллектива «Ансамбль» они зачитывали высказывания Казимира Малевича, Дзиги Вертова, Всеволода Мейерхольда о кино, в то время как на экранах у них за спиной проигрывались отрывки из советских немых картин — «Земля», «Человек с киноаппаратом», «Мать» и многих других.
Генеральные продюсеры «Нового движения» Артем Михалков и Максим Королев вышли на сцену с воздушными шарами, отсылающими к визуальному стилю фестиваля 2026 года.
Артем Михалков отметил, что фестиваль растет, на нем появляется больше фильмов и новых имен. «Этот рост действительно становится важной частью культурного кода фестиваля», — подчеркнул продюсер.
Свое приветственное слово сказал и губернатор Новгородской области Александр Дронов, который сообщил, что за три года фестиваль стал важной частью жизни новгородцев и заметным событием в российском кинематографе. «Благодарю организаторов за то, что придумали “Новое движение” и помогаете молодым талантам реализовать свои мечты, продвигать свое кино. Мы обязательно будем вас поддерживать!» — уверил Дронов.
Конкурс и первая награда
Вместе Максим Королев, Артем Михалков и Александр Дронов объявили фестиваль открытым и вручили первую награду — приз «Лучшему молодому продюсеру России», учрежденный оргкомитетом фестиваля, получила Катерина Михайлова («Страна Саша», «Надо снимать фильмы о любви», «Поле чудес»).
Затем ведущие представили фильмы и режиссеров конкурсной программы. В 2026 году в нее вошли девять картин: «Ветер в голове» Арсения Московского, «Где ты?» Вероники Коржевской, «Д-76» Алексея Житковского, «Жужа» Юлии Анищенко, «Меня пожирает собственная кровать» Вячеслава Иванова, «Не золото» Тахмины Мюссе, «Серф Животное» Андрея Бурмистрова, «Трасса “Море-море”» Илья Храма и «Чужой звонок» Светланы Белкиной.
Члены жюри, которые будут оценивать фильмы конкурсной программы, тоже поприветствовали гостей церемонии открытия. На сцену поднялись продюсер Максим Добромыслов, режиссер Иван Соснин, оператор Всеволод Каптур и актриса Анастасия Красовская. Тина Стойилкович сообщила, что еще один член жюри, актер Риналь Мухаметов, не смог приехать из-за спектакля, но уже на следующий день присоединится к коллегам.
Завершилась церемония показом фильма открытия — трогательной драмы Виктора Шамирова «Температура вселенной», ранее получившей приз 48-го Московского международного кинофестиваля.
Третий Фестиваль молодого кино «Новое движение» продлится в Великом Новгороде до 1 июня. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.