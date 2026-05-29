Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Анна Михалкова, фото: пресс-служба

Михалкова, Уварова, Бондарчук: звезды на открытии кинофестиваля «Новое движение»

Как прошла церемония открытия ежегодного смотра молодого кино, читайте и смотрите в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Артем Михалков и Максим Королев, фото: пресс-служба
Артем Михалков и Максим Королев, фото: пресс-служба

Звезды на красной дорожке и церемония открытия

Торжественное мероприятие началось с красной дорожки, по которой прошли участники и звездные гости: Анна Михалкова, Нелли Уварова, Светлана Колпакова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Владимир Канухин, Денис Косиков, Арам Вардеванян, Иван и Стася Толстые и другие.

Анна Михалкова, фото: пресс-служба
Анна Михалкова, фото: пресс-служба
Нелли Уварова, фото: пресс-служба
Нелли Уварова, фото: пресс-служба

Ведущими эффектной церемонии открытия стали актеры Федор Федотов и Тина Стойилкович. Под аккомпанемент камерного коллектива «Ансамбль» они зачитывали высказывания Казимира Малевича, Дзиги Вертова, Всеволода Мейерхольда о кино, в то время как на экранах у них за спиной проигрывались отрывки из советских немых картин — «Земля», «Человек с киноаппаратом», «Мать» и многих других.

Федор Федотов и Тина Стойилкович, фото: пресс-служба
Федор Федотов и Тина Стойилкович, фото: пресс-служба

Генеральные продюсеры «Нового движения» Артем Михалков и Максим Королев вышли на сцену с воздушными шарами, отсылающими к визуальному стилю фестиваля 2026 года.

Артем Михалков отметил, что фестиваль растет, на нем появляется больше фильмов и новых имен. «Этот рост действительно становится важной частью культурного кода фестиваля», — подчеркнул продюсер.

Артем Михалков, Максим Королев и Александр Дронов, фото: пресс-служба
Артем Михалков, Максим Королев и Александр Дронов, фото: пресс-служба

Свое приветственное слово сказал и губернатор Новгородской области Александр Дронов, который сообщил, что за три года фестиваль стал важной частью жизни новгородцев и заметным событием в российском кинематографе. «Благодарю организаторов за то, что придумали “Новое движение” и помогаете молодым талантам реализовать свои мечты, продвигать свое кино. Мы обязательно будем вас поддерживать!» — уверил Дронов.

Конкурс и первая награда

Вместе Максим Королев, Артем Михалков и Александр Дронов объявили фестиваль открытым и вручили первую награду — приз «Лучшему молодому продюсеру России», учрежденный оргкомитетом фестиваля, получила Катерина Михайлова («Страна Саша», «Надо снимать фильмы о любви», «Поле чудес»).

Катерина Михайлова, фото: пресс-служба
Катерина Михайлова, фото: пресс-служба

Затем ведущие представили фильмы и режиссеров конкурсной программы. В 2026 году в нее вошли девять картин: «Ветер в голове» Арсения Московского, «Где ты?» Вероники Коржевской, «Д-76» Алексея Житковского, «Жужа» Юлии Анищенко, «Меня пожирает собственная кровать» Вячеслава Иванова, «Не золото» Тахмины Мюссе, «Серф Животное» Андрея Бурмистрова, «Трасса “Море-море”» Илья Храма и «Чужой звонок» Светланы Белкиной.

Стася Толстая, фото: пресс-служба
Стася Толстая, фото: пресс-служба
Владимир Канухин, фото: пресс-служба
Владимир Канухин, фото: пресс-служба
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, фото: пресс-служба
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, фото: пресс-служба

Члены жюри, которые будут оценивать фильмы конкурсной программы, тоже поприветствовали гостей церемонии открытия. На сцену поднялись продюсер Максим Добромыслов, режиссер Иван Соснин, оператор Всеволод Каптур и актриса Анастасия Красовская. Тина Стойилкович сообщила, что еще один член жюри, актер Риналь Мухаметов, не смог приехать из-за спектакля, но уже на следующий день присоединится к коллегам.

Анастасия Красовская, фото: пресс-служба
Анастасия Красовская, фото: пресс-служба

Завершилась церемония показом фильма открытия — трогательной драмы Виктора Шамирова «Температура вселенной», ранее получившей приз 48-го Московского международного кинофестиваля.

Виктор Шамиров, фото: пресс-служба
Виктор Шамиров, фото: пресс-служба
Иван Соснин, Максим Добромыслов и Анастасия Краковская, фото: пресс-служба
Иван Соснин, Максим Добромыслов и Анастасия Краковская, фото: пресс-служба
Тина Стойилкович и Федор Федотов, фото: пресс-служба
Тина Стойилкович и Федор Федотов, фото: пресс-служба

Третий Фестиваль молодого кино «Новое движение» продлится в Великом Новгороде до 1 июня. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.