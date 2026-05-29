Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ударился головой и потерял память: Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме

Актер Евгений Кулик госпитализирован во Вьетнаме после ныряния в бассейн
Евгений Кулик на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Евгений Кулик на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Актер Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме, передает Life.ru. Артист рассказал телеграм-каналу Baza, что неудачно нырнул в бассейн и получил травму голову.

По словам Кулика, на несколько секунд он потерял память. После инцидента актер отправился в больницу.

Врачи провели МРТ и наложили швы. Кулик отметил, что сейчас с ним все хорошо. Медики не обнаружили у него сотрясения и оценили травму как поверхностную.

Евгений Кулик на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Евгений Кулик на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Евгений Кулик (родился 1 июля 1987 в Свердловске) — российский актер, сценарист и режиссер, начинавший карьеру как дизайнер интерьеров и участник КВН, а получивший известность по ролям в комедийных сериалах («Остров») и фильмах («Я худею»); он также известен как сценарист и продюсер нескольких частей новогодней франшизы «Елки» (где сыграл роль Феди), автор скетчкомов «Два» и «Осторожно, Кулик!». В личной жизни — муж дизайнера Ригины Гайсиной и отец троих детей.