Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов

По мнению народного артиста РФ, российским режиссерам необходимо выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа
Евгений Миронов
Евгений Миронов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. В беседе с ТАСС он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция.

«Запретить — это проще всего, но у нас же санкции — зарубежные фильмы и так почти не показывают. Зрители смотрят либо пиратские копии, либо третьестепенные картины в официальном прокате. Это заметно снижает культурный уровень зрителей и сказывается на качестве отечественных фильмов, потому что искусственно ослабляет конкуренцию», — сказал Миронов.

С другой стороны, по мнению народного артиста, российским режиссерам необходимо выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа. «Нужно понять, в каких жанрах и в каких темах мы сильнее зарубежных коллег, и двигаться в эту сторону, наращивая мастерство и техническую базу. Некоторые наши кинематографисты сегодня этим и занимаются. Да, сложный путь. Но только так рождаются картины, которые потом становятся хитами проката и завоевывают престижные награды», — заключил собеседник агентства.