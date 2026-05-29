Нелли Уварова готова обсуждать свое участие в продолжении сериала «Не родись красивой» при условии, что ей предложат хороший сценарий. Об этом актриса рассказала Кино Mail на открытии Фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде.
По словам Уваровой, прославившейся благодаря роли Кати Пушкаревой в телехите 2000-х, раньше она даже не хотела обсуждать продолжение сериала, но где-то год назад вступила в диалог, потому что ей показалось, что теперь это возможно.
«Это будет уже другая, взрослая история, и мы созрели для этих новых историй», — рассказала артистка.
Однако Уварова отмечает, что появление сиквела «Не родись красивой» полностью зависит от сценария. «В этом я категорична, — заявляет исполнительница. — Я сказала: будет хороший сценарий — будем обсуждать. А пока его нет».
Мелодрама о любви скромной секретарши Кати Пушкаревой и ее начальника выходила в телеэфире в 2005—2006 годах. В 2023 году на презентации СТС главный режиссер телеканала Антон Федотов заявил, что у сериала будет продолжение. Однако Нелли Уварова тогда сказала, что сценарий новых серий не читала. С тех пор информация о сиквеле не поступала.
