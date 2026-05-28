Ваня Дмитриенко устроил сюрприз на день рождения своей возлюбленной Анны Пересильд. 20 мая актрисе исполнилось 17 лет. Артист опубликовал видео о подготовке сюрприза в личном блоге.
Музыкант решил сделать избраннице необычный подарок со смыслом.
«У нас с Аней есть фотка из Диснейленда, и я хочу эту фотографию реконструировать при помощи Lego. Там почти 50 тысяч деталей», — рассказал Дмитриенко в личном блоге.
Чтобы собрать сюрприз, ему понадобилось два дня. Артист отказался от прогулок и других дел, чтобы успеть к важной дате. Все это время Анна обижалась на возлюбленного из-за отсутствия встреч.
«Надеюсь, этот скромный подарок все решит», — признался Дмитриенко.
20 мая артист пригласил именинницу в красивую локацию на природе. Там он поставил стол, украшенный свечами, цветами и фруктами. Рядом стояла огромная скульптура из Lego под стеклянным колпаком.
«У меня подарок, который я сделал своими руками. Я надеюсь, что тебе правда очень понравится. У нас с тобой есть одна фотография. Я попробовал все это повторить», — отметил исполнитель.
Анна осталась в восторге от сюрприза и обняла возлюбленного в знак благодарности. Пересильд также оставила трогательный комментарий в блоге артиста: «Ванечка, ты самый лучший на этом свете мужчина! Мне так с тобой повезло…».
Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко встречаются с 2025 года. Свой роман они долго скрывали и не комментировали новости о романтических отношениях. Лишь осенью они подтвердили, что их связывает что-то большее, чем дружба.
Ранее Анна Пересильд трогательно обратилась к родителям и друзьям в честь 17-летия.