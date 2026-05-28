Стало известно, почему Стивен Сигал не может продать особняк в Подмосковье

Стивен Сигал не может избавиться от резиденции в Подмосковье из-за недостаточной площади земельного участка. Таким мнением поделилась риелтор Ригина Гордеева в разговоре с ТАСС. По ее словам, особняк находится на участке в 15 соток, а такой размер не подходит для премиальной недвижимости. Это, скорее, «городская посадка», а не «классический люкс».