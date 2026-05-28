Стало известно, почему Стивен Сигал не может продать особняк в Подмосковье

Стивен Сигал не может избавиться от резиденции в Подмосковье из-за недостаточной площади земельного участка. Таким мнением поделилась риелтор Ригина Гордеева в разговоре с ТАСС. По ее словам, особняк находится на участке в 15 соток, а такой размер не подходит для премиальной недвижимости. Это, скорее, «городская посадка», а не «классический люкс».
«При бюджете в 650 млн рублей покупатель рассчитывает получить не просто дом, а приватность, дистанцию от соседей и особый уровень жизни», — высказалась Гордеева.
Эксперт также отметила, что скорость продажи зависит и от цены. В случае, если стоимость несколько завышена, процесс поиска покупателя может занять до трех лет (Сигал, напомним, продает резиденцию с конца прошлого года). «А если продается легенда вместо актива, то объект может зависнуть очень надолго», — заключила собеседница агентства.
Напомним, первоначально особняк был выставлен на продажу за 700 миллионов рублей — впоследствии цену снизили до 650 миллионов. Известно, особняк — двухэтажный. На прилегающей территории есть беседка, гостевой дом с баней и гараж на два автомобиля.
Сам Сигал купил дом в 2018 году примерно за 80−100 миллионов рублей.