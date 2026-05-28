Звезда фильма «Я иду искать» Самара Уивинг родила первенца

34-летняя Самара Уивинг, звезда фильма «Я иду искать», которую часто путают с Марго Робби, стала мамой. Актриса родила первенца от возлюбленного Джимми Уордена. Когда именно малыш появился на свет, неизвестно. Также пока держатся в тайне его пол и имя.
Ну, а судя по тому, что 26 мая актриса уже сияла на публике, к роли мамы она успела адаптироваться.
О дате появления ребенка Уивинг на свет остается только догадываться. Еще в апреле знаменитость позировала для обложки подкаста Polyester, будучи глубоко беременной. Не исключено, что родила актриса в начале мая.
Известно, что со своим мужем Самара познакомилась на съемках фильма «Няня» в 2017 году. Поженились актеры в 2020-м. А в прошлом году вышла первая режиссерская работа Джимма, в которой Уивинг приняла активное участие. Позднее они рассказывали о совместной работе над проектом Уордена. Тогда актриса отмечала, что они стараются не расставаться дольше чем на две-три недели, иначе отношения становятся напряженными.