Звезда сериала «Солдаты» Роман Богданов объявил о свадьбе

47-летний Роман Богданов, звезда сериала «Солдаты», рассказал о предстоящей свадьбе с возлюбленной и поделился историей их знакомства. Артист в беседе с WomanHit отметил, что торжество запланировано на август и станет для него не первым браком.
По словам артиста, его избранница — известная телеведущая и блогер Виктория Разницина. Актер признался, что был знаком с ней давно, однако в тот период она состояла в браке, поэтому сближаться он не стал. Лишь после ее развода он решился на активные шаги.
«Она блогер, и достаточно известный, а также телеведущая. Уверен, ее знаете — это Виктория Разницина. Скоро обязательно будет Богданова», — рассказал Богданов.
Актер раскрыл, что пригласил Викторию на спектакль, а затем предложил поужинать вместе. Позднее между ними завязались отношения, и в новогоднюю ночь Богданов сделал предложение прямо на сцене во время ведения праздника в Ялте.