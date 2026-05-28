48-летняя Екатерина Климова примерила на себя яркий образ Марго Робби. Актриса опубликовала видео со съемочной площадки. На нем она запечатлена в струящемся алом платье с глубоким вырезом на груди и широким чокером на шее.
«Вот такой получился оммаж голливудским коллегам», — подписала ролик Климова.
Подписчики сделали актрисе множество комплиментов: «Невероятная чувственность без экстремальной оголенности», «Роковая красотка», «Как вам идет».
Недавно актриса и ее бывший муж Гела Месхи побывали на выпускном общей дочери.