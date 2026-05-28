В начале мая Паулина Андреева отправилась отдыхать в Париж. Бывшая жена Федора Бондарчука поделилась в соцсетях кадрами, сделанными на отдыхе.
37-летняя звезда показала, как гуляет по городу в разных нарядах на фоне парижских достопримечательностей. Также она опубликовала снимок в саду с видом на Эйфелеву башню.
После развода Андреева заметно чаще стала путешествовать. До этого она отдыхала в Лондоне, где встретилась с музыкантом Игорем Вдовиным. В марте актриса провела время в Таиланде, а пару месяцев назад побывала в Непале.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук прожили вместе девять лет. Они поженились в 2019-м, а спустя два года у них родился сын Иван.
В марте 2025-го Андреева подтвердила новости о том, что рассталась с постановщиком. Тогда она разместила совместное фото с Бондарчуком в своих соцсетях и заявила, что они расходятся с уважением друг к другу.
Позже инсайдеры говорили, что Бондарчук и Андреева решили попытаться сохранить отношения. Однако в итоге они все же окончательно расстались. В середине апреля 2026 года подала на развод с Федором Бондарчуком.
«Мировому судье судебного участка № 244 района Донской города Москвы поступило исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака», — говорилось в документах.
До отношений с Андреевой режиссер 25 лет состоял в браке со Светланой Бондарчук. В этом союзе у него родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара (в раннем детстве ей поставили диагноз ДЦП).