Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола

Американский актер Николас Кейдж официально завершил процесс отказа от фамилии Коппола, под которой был известен при рождении, пишет KP.RU со ссылкой на El Pais.
Артист, родившийся как Николас Ким Коппола, еще в начале своей карьеры решил использовать сценическое имя, чтобы избежать постоянных сравнений с семьей своего дяди — режиссера Френсиса Форда Копполы. Однако юридически смена имени была оформлена только спустя десятилетия.
По данным издания, актеру потребовалось более 60 лет, чтобы окончательно закрепить новое имя на официальном уровне. Сам Кейдж объяснил, что предпочитает самостоятельно строить собственную карьеру и репутацию, а не оставаться в тени знаменитых родственников.
Актер также дал понять, что для него важнее быть самостоятельной фигурой в индустрии, чем ассоциироваться с известной кинодинастией. Сейчас он намерен продолжать творческий путь уже исключительно под именем Николас Кейдж.
