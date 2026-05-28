Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола

Артист Николас Кейдж признался, что решил строить собственную карьеру без ассоциаций с именем своего знаменитого дяди Френсиса Форда Копполы
Николас Кейдж
Николас КейджИсточник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер Николас Кейдж официально завершил процесс отказа от фамилии Коппола, под которой был известен при рождении, пишет KP.RU со ссылкой на El Pais.

Артист, родившийся как Николас Ким Коппола, еще в начале своей карьеры решил использовать сценическое имя, чтобы избежать постоянных сравнений с семьей своего дяди — режиссера Френсиса Форда Копполы. Однако юридически смена имени была оформлена только спустя десятилетия.

По данным издания, актеру потребовалось более 60 лет, чтобы окончательно закрепить новое имя на официальном уровне. Сам Кейдж объяснил, что предпочитает самостоятельно строить собственную карьеру и репутацию, а не оставаться в тени знаменитых родственников.

Актер также дал понять, что для него важнее быть самостоятельной фигурой в индустрии, чем ассоциироваться с известной кинодинастией. Сейчас он намерен продолжать творческий путь уже исключительно под именем Николас Кейдж.

Ранее Николас Кейдж рассказал об обиде Кристофера Нолана на него.