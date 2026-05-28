«Меня ведь почему артисты не любят? Я не терплю хамства в нашей среде. Часто бывало, что я отводил артистов в сторону со словами: “Можно тебя на секунду?” Когда они вели себя по-свински. К сожалению, я не могу такого терпеть. Особенно, когда это направлено на женщин. У меня сразу забрало падает», — признался артист.