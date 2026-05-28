Роман Курцын поделился с режиссером Федором Бондарчуком подробностями работы с Оксаной Акиньшиной. Актеры сыграли супружескую пару в фильме «Сказочные выходные».
В ходе беседы Бондарчук поинтересовался, сохранила ли Акиньшина свою репутацию строгого руководителя на площадке.
«Оксана по-прежнему строит группу?» — спросил режиссер, намекая на непростой нрав актрисы.
«Я бы не сказал. Может, она чувствует сильное мужское плечо рядом», — ответил Курцын.
Ходят слухи, что Акиньшина очень строга в работе и к своим коллегам. Бондарчук заметил, что и сам Курцын известен своей требовательностью на работе.
«Меня ведь почему артисты не любят? Я не терплю хамства в нашей среде. Часто бывало, что я отводил артистов в сторону со словами: “Можно тебя на секунду?” Когда они вели себя по-свински. К сожалению, я не могу такого терпеть. Особенно, когда это направлено на женщин. У меня сразу забрало падает», — признался артист.
По словам звезды, из-за этого у него не раз возникали ссоры с коллегами. Более того, конфликты доходили до рукоприкладства, и обидчик покидал площадку с синяком под глазом.
