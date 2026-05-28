28 мая актрисе Марии Мироновой исполнилось 53 года. В день рождения она опубликовала в личном блоге трогательный пост, вспомнив маму — заслуженную артистку России Екатерину Георгиевну Градову.
«День рождения начинается! Магнолия отцвела в моем саду, время сирени, любимых цветов моей мамы. И, конечно, я вспоминаю ее в этот день. Мне кажется, если бы она была жива, никогда не случилось бы того, что происходит с нами...», — написала актриса.
Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» скончалась 22 февраля 2021 года. Причиной смерти стал инсульт. Екатерина Георгиевна была замужем за Андреем Мироновым, отцом Марии. Артисты развелись в 1976 году после четырех лет брака.
«Моя любимая, самая прекрасная мама, в эту ночь ты ушла навсегда... Это слово только сейчас начинает осознаваться... Навсегда... Что значит это понятие в нашей жизни? Только уход из жизни и любовь... Больше нет у него смыслов... Больше ничего не существует — навсегда... Люблю тебя... Навсегда», — писала Мария в прошлом году.
В день рождения Мироновой к ней обратились многие коллеги и звездные друзья. «С днем рождения, Машенька! Пусть все наладится! Здоровья, самое главное, и много-много радости впереди», — пожелала Екатерина Волкова. «Маша! С днем рождения. Будь счастлива!», — написала Алика Смехова. «С рождением!», — обратилась к имениннице Ирина Розанова.
2026 год стал для Марии непростым — она судится с бывшим мужем за опеку над ребенком. Недавно актриса поделилась, что мужчина был агрессором и сталкером.