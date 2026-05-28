Как сейчас живет Моника Беллуччи: новые роли, редкие выходы в свет и любовь после 60 лет

После десятилетий мировой славы Моника Беллуччи заметно изменила ритм жизни. Новые роли, редкие выходы в свет и отношения, о которых говорит вся Европа, — рассказываем, как сегодня живет одна из самых красивых актрис мирового кино
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Почему она редко снимается в Голливуде

В последние годы Беллуччи заметно сократила количество проектов. Она не скрывает, что больше не хочет жить в бесконечном съемочном графике и теперь выбирает роли гораздо внимательнее. Для нее важнее интересный режиссер и атмосфера на площадке, чем масштаб проката.

Кадр из фильма «Варенье из бабочек»
При этом полностью из кино актриса не исчезла. В 2024 году она появилась в фильме «Битлджус Битлджус» режиссера Тима Бертона, где сыграла жену Битлджуса. Для Беллуччи это стал редкий пример участия в крупном голливудском проекте последних лет. В 2026 вышло сразу два фильма с ее участием: «Ночные истории» и «Варенье из бабочек».

От модели до кинозвезды

Кадр из фильма «Малена»
До кино Беллуччи собиралась стать юристом и училась на юридическом факультете Университета Перуджи. Чтобы оплачивать обучение, она начала работать моделью — и именно это постепенно изменило ее жизнь. В конце 1980-х будущая актриса переехала в Милан и подписала контракт с агентством Elite Model Management.

Карьера в моде развивалась стремительно: Беллуччи снималась для Vogue и Elle, сотрудничала с крупнейшими брендами и быстро стала востребованной моделью. В кино она пришла уже известным лицом fashion-индустрии, хотя позже признавалась, что изначально не планировала становиться актрисой. Настоящий прорыв произошел после фильмов «Квартира» и «Малена».

Брак с Венсаном Касселем и жизнь после развода

Кадр из фильма «Квартира»
Самыми известными отношениями актрисы стал брак с Венсаном Касселем. Они познакомились на съемках фильма «Квартира» и долго считались одной из самых красивых пар европейского кино. В браке родились две дочери — Дева и Леони.

После развода в 2013 году Беллуччи почти перестала комментировать личную жизнь. Она редко давала интервью на эту тему и предпочитала держаться подальше от скандальной публичности. Именно эта закрытость только усиливала интерес к актрисе.

Роман с Тимом Бертоном

Тим Бертон и Моника Беллуччи
В 2023 году стало известно о ее отношениях с Тимом Бертоном. Пара познакомилась задолго до романа, но сблизилась после встречи на фестивале Lumière во Франции. Позже Беллуччи подтвердила отношения в интервью французскому Elle.

Они редко появлялись вместе публично, однако совместная работа над фильмом «Битлджус Битлджус» сделала этот союз особенно обсуждаемым. В 2025 году появились сообщения о расставании пары, которое, по данным СМИ, прошло спокойно и без публичных конфликтов.

Почему ее продолжают считать иконой

Кадр из фильма «Страсти Христовы»
Кадр из фильма «Страсти Христовы»

Беллуччи никогда не пыталась играть только роковых красавиц, хотя именно этот образ закрепился за ней сильнее всего. В ее фильмографии есть авторское европейское кино, исторические драмы и психологические проекты. Она снималась у Джузеппе Торнаторе, Гаспара Ноэ и Мела Гибсона.

Особенно часто зрители вспоминают ее роли в фильмах «Малена», «Необратимость» и «Страсти Христовы». Эти работы закрепили за Беллуччи статус не просто красивой женщины в кадре, а серьезной драматической актрисы. Именно поэтому ее карьера оказалась намного длиннее, чем у многих звезд модельного прошлого.

Как живет Беллуччи вне камер

Моника Беллуччи
Сейчас актриса проводит много времени в Европе и старается избегать постоянного внимания прессы. Она редко делится подробностями личной жизни и почти не делает громких заявлений. В интервью Беллуччи все чаще говорит о свободе, возрасте и праве женщины не соответствовать чужим ожиданиям.

При этом она по-прежнему остается частью модной индустрии и регулярно появляется на обложках журналов. Даже редкие выходы Беллуччи становятся событиями для медиа и поклонников. И, кажется, именно эта естественная дистанция делает ее образ еще более притягательным.