Почему она редко снимается в Голливуде
В последние годы Беллуччи заметно сократила количество проектов. Она не скрывает, что больше не хочет жить в бесконечном съемочном графике и теперь выбирает роли гораздо внимательнее. Для нее важнее интересный режиссер и атмосфера на площадке, чем масштаб проката.
При этом полностью из кино актриса не исчезла. В 2024 году она появилась в фильме «Битлджус Битлджус» режиссера Тима Бертона, где сыграла жену Битлджуса. Для Беллуччи это стал редкий пример участия в крупном голливудском проекте последних лет. В 2026 вышло сразу два фильма с ее участием: «Ночные истории» и «Варенье из бабочек».
От модели до кинозвезды
До кино Беллуччи собиралась стать юристом и училась на юридическом факультете Университета Перуджи. Чтобы оплачивать обучение, она начала работать моделью — и именно это постепенно изменило ее жизнь. В конце 1980-х будущая актриса переехала в Милан и подписала контракт с агентством Elite Model Management.
Карьера в моде развивалась стремительно: Беллуччи снималась для Vogue и Elle, сотрудничала с крупнейшими брендами и быстро стала востребованной моделью. В кино она пришла уже известным лицом fashion-индустрии, хотя позже признавалась, что изначально не планировала становиться актрисой. Настоящий прорыв произошел после фильмов «Квартира» и «Малена».
Брак с Венсаном Касселем и жизнь после развода
Самыми известными отношениями актрисы стал брак с Венсаном Касселем. Они познакомились на съемках фильма «Квартира» и долго считались одной из самых красивых пар европейского кино. В браке родились две дочери — Дева и Леони.
После развода в 2013 году Беллуччи почти перестала комментировать личную жизнь. Она редко давала интервью на эту тему и предпочитала держаться подальше от скандальной публичности. Именно эта закрытость только усиливала интерес к актрисе.
Роман с Тимом Бертоном
В 2023 году стало известно о ее отношениях с Тимом Бертоном. Пара познакомилась задолго до романа, но сблизилась после встречи на фестивале Lumière во Франции. Позже Беллуччи подтвердила отношения в интервью французскому Elle.
Они редко появлялись вместе публично, однако совместная работа над фильмом «Битлджус Битлджус» сделала этот союз особенно обсуждаемым. В 2025 году появились сообщения о расставании пары, которое, по данным СМИ, прошло спокойно и без публичных конфликтов.
Почему ее продолжают считать иконой
Беллуччи никогда не пыталась играть только роковых красавиц, хотя именно этот образ закрепился за ней сильнее всего. В ее фильмографии есть авторское европейское кино, исторические драмы и психологические проекты. Она снималась у Джузеппе Торнаторе, Гаспара Ноэ и Мела Гибсона.
Особенно часто зрители вспоминают ее роли в фильмах «Малена», «Необратимость» и «Страсти Христовы». Эти работы закрепили за Беллуччи статус не просто красивой женщины в кадре, а серьезной драматической актрисы. Именно поэтому ее карьера оказалась намного длиннее, чем у многих звезд модельного прошлого.
Как живет Беллуччи вне камер
Сейчас актриса проводит много времени в Европе и старается избегать постоянного внимания прессы. Она редко делится подробностями личной жизни и почти не делает громких заявлений. В интервью Беллуччи все чаще говорит о свободе, возрасте и праве женщины не соответствовать чужим ожиданиям.
При этом она по-прежнему остается частью модной индустрии и регулярно появляется на обложках журналов. Даже редкие выходы Беллуччи становятся событиями для медиа и поклонников. И, кажется, именно эта естественная дистанция делает ее образ еще более притягательным.