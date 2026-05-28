Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глебу Калюжному предрекли рост числа проектов после возвращения из армии

Кинокритик Голубчиков предрек рост числа ролей у Калюжного после дембеля
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал «Газете.Ru», что вернувшийся из армии Глеб Калюжный не будет сидеть без работы. По его мнению, в ближайшее время стоит ждать анонсов его новых проектов.

Голубчиков подчеркнул, что артист и до армии был востребованным актером. Поэтому он считает, что за год интерес к этому артисту не только не поубавился, но и возрос.

«Я почти уверен, что у Глеба уже были подписаны какие-то предварительные договоренности на ближайшее время, поэтому сейчас он, что называется, вернулся в кинематографический строй. Сейчас появятся объявления о его участии в проектах. Не исключено, что уже на завтрашнем питчинге в Фонде кино мы услышим какой-нибудь анонс фильмов с его участием, или когда в Минкульте будут объявляться новые проекты. Что-нибудь обязательно с ним появится. Можно быть уверенным, что Глеб без работы не останется, поскольку он востребованный актер, у него есть своя фанбаза, и ею продюсеры с удовольствием пользуются», — поделился Голубчиков.

Глеб Калюжный на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Глеб Калюжный на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Кинокритик отметил, что Калюжный уже успел поучаствовать в проектах патриотической направленности. По его словам, вполне возможно, что после армии актер продолжит сниматься в подобных фильмах.

«Он выбирает себе роли, которые вполне соответствуют его актерскому уровню, интересу. Это вполне могут быть патриотические фильмы, почему бы и нет. Он в этих ролях очень неплохо, гармонично смотрится», — рассказал кинокритик Голубчиков.

Ранее вернувшийся из армии Глеб Калюжный объяснил, почему не подписал контракт на СВО.